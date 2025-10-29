Roma, 29 ott. - (Adnkronos) - Abbiamo affrontato il tema acqua e il tema dell'efficientamento della risorsa idrica forti di una consapevolezza: oggi lacqua è una risorsa scarsa, esposta a discontinuità, molto spesso anche solo per fattori di natura climatica. Inoltre, quando è assente, può rappresentare anche un fattore di discontinuità aziendale, soprattutto in certi settori merceologici. Al fondamentale tema ambientale, quindi, si affianca quello produttivo, altrettanto importante. Così Anna Roscio, Executive director Sales & marketing Imprese di Intesa Sanpaolo, allevento Acqua, una risorsa strategica per limpresa sostenibile, organizzato da Intesa Sanpaolo e Acea a Roma nellambito della collaborazione tra le due realtà a sostegno del settore idrico. Nellaccordo con Acea, quindi, abbiamo voluto creare delle soluzioni chiavi in mano per le imprese, in particolare per quelle del settore agricolo e manifatturiero - spiega Roscio - La banca e fornisce le risorse finanziarie per investire nellefficientamento dei processi produttivi sotto laspetto dei consumi di acqua e Acea, dal canto suo, fornisce la consulenza, la tecnologia e il supporto tecnico alle imprese che hanno necessità di migliorare i loro processi.