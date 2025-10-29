R o m a , 2 9 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ A b b i a m o a f f r o n t a t o i l t e m a a c q u a e i l t e m a d e l l ' e f f i c i e n t a m e n t o d e l l a r i s o r s a i d r i c a f o r t i d i u n a c o n s a p e v o l e z z a : o g g i l ’ a c q u a è u n a r i s o r s a s c a r s a , e s p o s t a a d i s c o n t i n u i t à , m o l t o s p e s s o a n c h e s o l o p e r f a t t o r i d i n a t u r a c l i m a t i c a . I n o l t r e , q u a n d o è a s s e n t e , p u ò r a p p r e s e n t a r e a n c h e u n f a t t o r e d i d i s c o n t i n u i t à a z i e n d a l e , s o p r a t t u t t o i n c e r t i s e t t o r i m e r c e o l o g i c i . A l f o n d a m e n t a l e t e m a a m b i e n t a l e , q u i n d i , s i a f f i a n c a q u e l l o p r o d u t t i v o , a l t r e t t a n t o i m p o r t a n t e ” . C o s ì A n n a R o s c i o , E x e c u t i v e d i r e c t o r S a l e s & m a r k e t i n g I m p r e s e d i I n t e s a S a n p a o l o , a l l ’ e v e n t o ‘ A c q u a , u n a r i s o r s a s t r a t e g i c a p e r l ’ i m p r e s a s o s t e n i b i l e ’ , o r g a n i z z a t o d a I n t e s a S a n p a o l o e A c e a a R o m a n e l l ’ a m b i t o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a l e d u e r e a l t à a s o s t e g n o d e l s e t t o r e i d r i c o . “ N e l l ’ a c c o r d o c o n A c e a , q u i n d i , a b b i a m o v o l u t o c r e a r e d e l l e s o l u z i o n i ‘ c h i a v i i n m a n o ’ p e r l e i m p r e s e , i n p a r t i c o l a r e p e r q u e l l e d e l s e t t o r e a g r i c o l o e m a n i f a t t u r i e r o - s p i e g a R o s c i o - L a b a n c a e f o r n i s c e l e r i s o r s e f i n a n z i a r i e p e r i n v e s t i r e n e l l ’ e f f i c i e n t a m e n t o d e i p r o c e s s i p r o d u t t i v i s o t t o l ’ a s p e t t o d e i c o n s u m i d i a c q u a e A c e a , d a l c a n t o s u o , f o r n i s c e l a c o n s u l e n z a , l a t e c n o l o g i a e i l s u p p o r t o t e c n i c o a l l e i m p r e s e c h e h a n n o n e c e s s i t à d i m i g l i o r a r e i l o r o p r o c e s s i ” .