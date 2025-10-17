C e r n o b b i o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l d i g i t a l e p u ò d i v e n t a r e u n f a t t o r e a b i l i t a n t e p e r r e n d e r e i l w e l f a r e p i ù u m a n o , p i ù p e r s o n a l i z z a t o e p i ù v i c i n o a i b i s o g n i r e a l i d e l l e p e r s o n e ” , h a d i c h i a r a t o M a r i o R o n c h e t t i , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i A t e n a I n f o r m a t i c a , d u r a n t e l a d i r e t t a s p e c i a l e d e l l ’ A d n k r o n o s d a C o m o l a k e 2 0 2 5 . “ A t e n a s v i l u p p a p i a t t a f o r m e d i g i t a l i p e r i l w e l f a r e s o c i a l e , c h e a i u t a n o l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e a g e s t i r e i n m o d o i n t e g r a t o i s e r v i z i p e r i c i t t a d i n i , i n p a r t i c o l a r e q u e l l i i n s i t u a z i o n i d i f r a g i l i t à ” . R o n c h e t t i h a s o t t o l i n e a t o c h e “ i n u o v i i n d i c a t o r i s o c i o - e c o n o m i c i m o s t r a n o b i s o g n i e m e r g e n t i , e i l d i g i t a l e p u ò f a v o r i r e u n a m a g g i o r e c o l l a b o r a z i o n e t r a p u b b l i c o , t e r z o s e t t o r e e c i t t a d i n i ” . “ I l w e l f a r e d e l f u t u r o – h a a g g i u n t o – d o v r à e s s e r e a p e r t o , p a r t e c i p a t i v o e b a s a t o s u p i a t t a f o r m e c h e p e r m e t t a n o d i c r e a r e r e t i e c o m u n i t à s o l i d a l i , n o n s o l o i n t e r v e n t i a s s i s t e n z i a l i ” . “ L a p r o g e t t a z i o n e s o c i a l e d e l f u t u r o u s e r à m o d e l l i p r e d i t t i v i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r a n t i c i p a r e i b i s o g n i d e l l e p e r s o n e e m i g l i o r a r e l ’ e f f i c a c i a d e l w e l f a r e ” , h a s p i e g a t o R o n c h e t t i . “ G r a z i e a l l ’ i n t e g r a z i o n e d e i d a t i p r o v e n i e n t i d a I n p s , d a l l a P i a t t a f o r m a n a z i o n a l e d a t i e d a l l ’ a n a g r a f e d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , p o s s i a m o a n a l i z z a r e i n m o d o p r e v e n t i v o i c a s i d i f r a g i l i t à e i n t e r v e n i r e p r i m a c h e d i v e n t i n o e m e r g e n z e ” , h a s o t t o l i n e a t o . R o n c h e t t i h a a g g i u n t o c h e “ s t i a m o s v i l u p p a n d o p i a t t a f o r m e c o l l a b o r a t i v e c h e m e t t o n o i n r e t e c i t t a d i n i , e n t i l o c a l i , a s s o c i a z i o n i e i m p r e s e s o c i a l i , c o n f u n z i o n i d i m a r k e t p l a c e e d i v o l o n t a r i a t o d i g i t a l e ” . “ È u n c a m b i a m e n t o c u l t u r a l e p r i m a a n c o r a c h e t e c n o l o g i c o c h e r i c h i e d e a l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e d i s u p e r a r e l e l o g i c h e s t a n d a r d e a d o t t a r e u n a m e n t a l i t à r e a l m e n t e o r i e n t a t a a l l a p e r s o n a ” .