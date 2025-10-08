P a l e r m o , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - U t i l i z z a r e i l d i g i t a l e c o m e l e v a p e r s b u r o c r a t i z z a r e e s e m p l i f i c a r e l e i n f o r m a z i o n i e d a r e u n a m i g l i o r e e f f i c i e n z a a i s e r v i z i e r o g a t i . E ' l a s t r a d a i n d i c a t a d a F a b i o R o m a n o , r e s p o n s a b i l e S v i l u p p o C a m e r e e T e r r i t o r i o d i I n f o C a m e r e , d u r a n t e l a p r e s e n t a z i o n e d i ' C a m e r a d e l f u t u r o ' , i l p r o g e t t o d i t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l l ' e n t e c a m e r a l e d i P a l e r m o e d E n n a . " L a ' C a m e r a d e l f u t u r o ' - h a s p i e g a t o - è b a s a t a s u a g e n t i v i r t u a l i m u n i t i d i I A , s e m p r e d i s p o n i b i l i a d a s s i s t e r e i m p r e s e . B a s t a q u i n d i f a l d o n i c a r t a c e i e p a s s a g g i o b b l i g a t o r i a g l i s p o r t e l l i , m a c o n s u l t a z i o n i i m m e d i a t e i n u f f i c i o o a c a s a , s e n z a o r a r i e l i m i t i . T u t t o q u e s t o s i t r o v a n e l n u o v o s i t o d e l l a C c i a a , p r o g e t t a t o s u l l a b a s e d e l l e e s i g e n z e d e l l ' u t e n z a " . " G l i a s s i s t e n t i v i r t u a l i s o n o i n g r a d o d i d a r e r i s p o s t e a u t o n o m a m e n t e o d i a c c o m p a g n a r e l ' i m p r e n d i t o r e n e l l a r i c e r c a o n e l f i s s a r e a p p u n t a m e n t o c o n g l i u f f i c i , e v e n t u a l m e n t e a n c h e v i r t u a l e - a g g i u n g e - Q u e s t o è u n s u p p o r t o m o l t o i m p o r t a n t e p e r l e a z i e n d e c h e n o n h a n n o d i p e n d e n t i , c o n i l f i n e d i i n v e n t a r i a r e e p o r t a r e s u d i g i t a l e t u t t i i s e r v i z i a t t u a l m e n t e e r o g a t i : s e m p l i f i c a r e , p a g a r e , c o n d i v i d e r e d o c u m e n t i . A l t r o p a s s a g g i o i m p o r t a n t e è q u e l l o d i p o r t a r e l a C a m e r a d i C o m m e r c i o n e i t e r r i t o r i , i n c o n t r a n d o i m p r e n d i t o r i p r e s s o e n t i p a r t n e r e o r g a n i z z a z i o n i c o n c u i s o n o s t a t e a t t i v a t e c o l l a b o r a z i o n i ” .