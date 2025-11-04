R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " E s p r i m o , a n o m e m i o p e r s o n a l e e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a L a z i o , i l p i ù p r o f o n d o c o r d o g l i o p e r l a t r a g i c a s c o m p a r s a d e l l ’ o p e r a i o r i m a s t o v i t t i m a d e l c r o l l o a v v e n u t o i e r i a R o m a , d u r a n t e i l a v o r i d i r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l a T o r r e d e i C o n t i . I n q u e s t o m o m e n t o d i g r a n d e d o l o r e , m i s t r i n g o c o n c o m m o z i o n e e r i s p e t t o a l l a s u a f a m i g l i a , a i c o l l e g h i e a q u a n t i h a n n o v i s s u t o o r e d i a n g o s c i a e s p e r a n z a " . C o s ì i n u n a n o t a P a o l o T r a n c a s s i n i , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , q u e s t o r e d e l l a C a m e r a e c o o r d i n a t o r e r e g i o n a l e d i F d I L a z i o . " R i v o l g o u n s i n c e r o a u g u r i o d i p r o n t a g u a r i g i o n e - p r o s e g u e - a i l a v o r a t o r i e a i s o c c o r r i t o r i r i m a s t i f e r i t i , c o n l a s p e r a n z a c h e p o s s a n o p r e s t o r i s t a b i l i r s i c o m p l e t a m e n t e e f o r m u l o u n r i n g r a z i a m e n t o p r o f o n d o a i V i g i l i d e l F u o c o , a l l e F o r z e d e l l ’ O r d i n e e a l p e r s o n a l e s a n i t a r i o p e r l ’ i m p e g n o e i l c o r a g g i o d i m o s t r a t i n e l l e o p e r a z i o n i d i s o c c o r s o " . " È i n d i s p e n s a b i l e c h e s i f a c c i a p i e n a c h i a r e z z a s u q u a n t o a c c a d u t o , p e r a c c e r t a r e e v e n t u a l i r e s p o n s a b i l i t à e g a r a n t i r e c h e t r a g e d i e s i m i l i n o n s i r i p e t a n o p i ù . L a s i c u r e z z a s u l l a v o r o d e v e r e s t a r e u n a p r i o r i t à a s s o l u t a p e r l e i s t i t u z i o n i , n e l r i s p e t t o d i t u t t i c o l o r o c h e , c o n f a t i c a e d e d i z i o n e , c o n t r i b u i s c o n o o g n i g i o r n o a l p r o g r e s s o d e l l a n o s t r a N a z i o n e " , c o n c l u d e .