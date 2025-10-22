R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S a b a t o 2 5 o t t o b r e i l R i o n e T e s t a c c i o s i p r e p a r a a o s p i t a r e u n a n u o v a e d i z i o n e d e l l ’ ' O t t o b r a t a T e s t a c c i n a ' , u n a g r a n d e f e s t a d i q u a r t i e r e g r a t u i t a d e d i c a t a a l l a t r a d i z i o n e r o m a n a , a l l a c u l t u r a p o p o l a r e e a l l a s o c i a l i t à . L ’ e v e n t o , s o s t e n u t o d a l M u n i c i p i o R o m a I C e n t r o , s i i n s e r i s c e a l l ’ i n t e r n o d e l p r o g r a m m a ' O t t o b r e i n C e n t r o ' , c h e p r o m u o v e u n a v a r i e t à d i i n i z i a t i v e c u l t u r a l i e p a r t e c i p a t i v e . L ’ o b i e t t i v o d e l l ’ i n i z i a t i v a è q u e l l o d i r i e v o c a r e l e s t o r i c h e o t t o b r a t e r o m a n e , c e l e b r a z i o n i l e g a t e a l l a f i n e d e l l a v e n d e m m i a c h e , f i n d a l X V I I s e c o l o , a n i m a v a n o R o m a c o n m o m e n t i d i f e s t a e c o n v i v i a l i t à . T r a l e m e t e p i ù a m a t e d a i r o m a n i d e l l ’ e p o c a f i g u r a v a p r o p r i o l ’ a r e a c h e o g g i c o r r i s p o n d e a l R i o n e T e s t a c c i o , n o t a p e r l e s u e “ c a t a c o m b e d e l v i n o ” : g r o t t e s c a v a t e n e l m o n t e c h e o f f r i v a n o c o n d i z i o n i i d e a l i p e r l a c o n s e r v a z i o n e d e l v i n o , p r o t a g o n i s t a i n d i s c u s s o d e l l e o t t o b r a t e . D a l 2 0 1 9 , l e a s s o c i a z i o n i t e s t a c c i n e h a n n o r i p o r t a t o i n v i t a q u e s t a t r a d i z i o n e c o n u n a g i o r n a t a i n t e r a m e n t e d e d i c a t a a l q u a r t i e r e e a l l a s u a m e m o r i a p o p o l a r e . O g g i l ’ ' O t t o b r a t a T e s t a c c i n a ' s i p r e s e n t a c o n u n r e s p i r o p i ù a m p i o , g r a z i e a l s o s t e g n o i s t i t u z i o n a l e e a u n p r o g r a m m a a n c o r a p i ù r i c c o . P i a z z a T e s t a c c i o s a r à i l c u o r e p u l s a n t e d e l l ’ e v e n t o , a n i m a t a d a g i o c h i d i s t r a d a , m u s i c a d a l v i v o , l e t t u r e p o e t i c h e e u n a g r a n d e c e n a s o c i a l e a p e r t a a t u t t i , n e l s e g n o d e l l ’ i n c l u s i o n e e d e l l a c o n d i v i s i o n e . “ L ’ O t t o b r a t a T e s t a c c i n a r a p p r e s e n t a p i e n a m e n t e l a n o s t r a i d e a d i c u l t u r a d i f f u s a e p a r t e c i p a t a – d i c h i a r a G i u l i a S i l v i a G h i a , a s s e s s o r a a l l a C u l t u r a d e l m u n i c i p i o R o m a I C e n t r o – U n a f e s t a p o p o l a r e c h e i n t r e c c i a m e m o r i a s t o r i c a , i d e n t i t à t e r r i t o r i a l e e c r e a t i v i t à c o n t e m p o r a n e a , d a n d o v o c e a l l e c o m u n i t à c h e v i v o n o e a n i m a n o i l c e n t r o s t o r i c o . E v e n t i c o m e q u e s t o r a f f o r z a n o i l l e g a m e t r a c i t t a d i n i e q u a r t i e r i , c o n t r a s t a n d o l ’ o m o l o g a z i o n e e v a l o r i z z a n d o l ’ a u t e n t i c i t à d e i l u o g h i ” . “ A b b i a m o s c e l t o d i s o s t e n e r e q u e s t o p r o g e t t o p e r i l s u o f o r t e r a d i c a m e n t o t e r r i t o r i a l e e p e r l a c a p a c i t à d i g e n e r a r e a g g r e g a z i o n e – a g g i u n g e L o r e n z a B o n a c c o r s i , p r e s i d e n t e d e l m u n i c i p i o R o m a I C e n t r o – L ’ O t t o b r a t a è u n ’ o c c a s i o n e p r e z i o s a p e r m a n t e n e r e v i v a l a m e m o r i a s t o r i c a d e i n o s t r i q u a r t i e r i , r e n d e n d o p r o t a g o n i s t e l e p e r s o n e c h e l i a b i t a n o , c o n l e l o r o s t o r i e , l e t r a d i z i o n i e l ’ i m p e g n o q u o t i d i a n o ” . I l p r o g e t t o è i n l i n e a c o n l e p o l i t i c h e s o c i a l i e c u l t u r a l i p r o m o s s e d a R o m a C a p i t a l e e d a l M u n i c i p i o R o m a I , d i s t i n g u e n d o s i p e r l a c a p a c i t à d i c o n i u g a r e v a l o r i z z a z i o n e d e l p a t r i m o n i o i m m a t e r i a l e , c o e s i o n e s o c i a l e e p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a . “ L ’ ' O t t o b r a t a T e s t a c c i n a ' è m o l t o p i ù d i u n a f e s t a : è u n m o m e n t o d i r i c o n o s c i m e n t o d e l l ’ i d e n t i t à p o p o l a r e d i u n q u a r t i e r e s i m b o l o c o m e T e s t a c c i o – c o n c l u d e C l a u d i a S a n t o l o c e , a s s e s s o r a a l l e P o l i t i c h e s o c i a l i d e l m u n i c i p i o R o m a I – A t t r a v e r s o a t t i v i t à g r a t u i t e , i n c l u s i v e e a c c e s s i b i l i , v o g l i a m o r e s t i t u i r e s p a z i o a l l e r e l a z i o n i d i c o m u n i t à , c r e a n d o o c c a s i o n i d i i n c o n t r o t r a g e n e r a z i o n i e r a f f o r z a n d o i l s e n s o d i a p p a r t e n e n z a ” .