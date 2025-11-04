R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a n o t i z i a d e l l a m o r t e d e l l ’ o p e r a i o r i m a s t o i n t r a p p o l a t o p e r o r e s o t t o l e m a c e r i e d e l c r o l l o d e l l a T o r r e d e i C o n t i a R o m a l a s c i a u n d o l o r e p r o f o n d o e u n a f e r i t a c h e t o c c a t u t t a l a c o m u n i t à n a z i o n a l e . D o p o u n l u n g o e d i s p e r a t o t e n t a t i v o d i s a l v a t a g g i o , i l s u o c u o r e s i è f e r m a t o i n o s p e d a l e . A n o m e m i o e d i t u t t o i l d i p a r t i m e n t o L a v o r o d i F o r z a I t a l i a , e s p r i m o l a p i ù s i n c e r a v i c i n a n z a a l l a s u a f a m i g l i a , a i c o l l e g h i e a c h i g l i h a v o l u t o b e n e . U n r i n g r a z i a m e n t o s e n t i t o v a a i V i g i l i d e l F u o c o , a i s o c c o r r i t o r i e a l p e r s o n a l e s a n i t a r i o c h e h a n n o l o t t a t o f i n o a l l ’ u l t i m o p e r s t r a p p a r l o a l l a m o r t e , d i m o s t r a n d o a n c o r a u n a v o l t a p r o f e s s i o n a l i t à e u m a n i t à s t r a o r d i n a r i e . O r a è f o n d a m e n t a l e c h e s i f a c c i a p i e n a c h i a r e z z a s u l l e c a u s e d e l c r o l l o e c h e v e n g a n o a c c e r t a t e , c o n r i g o r e , e v e n t u a l i r e s p o n s a b i l i t à . O g n i v i t a p e r d u t a s u l l a v o r o è u n a s c o n f i t t a p e r t u t t i e u n m o n i t o a n o n a b b a s s a r e m a i l a g u a r d i a ” . C o s ì i n u n a n o t a C h i a r a T e n e r i n i , d e p u t a t a e r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e d e l d i p a r t i m e n t o L a v o r o d i F o r z a I t a l i a .