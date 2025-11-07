R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - N e i g i o r n i s c o r s i , i l D i r e t t o r e M a r i t t i m o d e l L a z i o , C a p i t a n o d i V a s c e l l o C o s i m o N i c a s t r o , i n s i e m e a l C o m m i s s a r i o S t r a o r d i n a r i o d e l l ' A u t o r i t à d i S i s t e m a P o r t u a l e d e l M a r T i r r e n o C e n t r o S e t t e n t r i o n a l e , R a f f a e l e L a t r o f a , h a e f f e t t u a t o u n g i r o r i c o g n i t i v o n e l l o s c a l o d i C i v i t a v e c c h i a a b o r d o d i u n a m o t o v e d e t t a d e l l a C a p i t a n e r i a d i P o r t o . D u r a n t e l ' u s c i t a , i v e r t i c i d e l l e d u e i s t i t u z i o n i h a n n o a v u t o m o d o d i o s s e r v a r e d i r e t t a m e n t e l o s t a t o d e l l ’ a r t e d e i l a v o r i i n c o r s o a l l ’ i n t e r n o d e l p o r t o , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l e i n f r a s t r u t t u r e s t r a t e g i c h e e a l l e a r e e o g g e t t o d i i n t e r v e n t i d i s v i l u p p o . N e l c o r s o d e l s o p r a l l u o g o , s o n o s t a t i d i s c u s s i i p r o g e t t i f u t u r i l e g a t i a l l a c r e s c i t a d e l l o s c a l o e a l r a f f o r z a m e n t o d e l l a s i n e r g i a t r a l a D i r e z i o n e M a r i t t i m a e l ’ A u t o r i t à d i S i s t e m a P o r t u a l e . E n t r a m b i h a n n o s o t t o l i n e a t o l ’ i m p o r t a n z a d i u n a c o l l a b o r a z i o n e c o s t a n t e e c o n c r e t a p e r g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a , l ’ e f f i c i e n z a e l a c o m p e t i t i v i t à d e l p o r t o d i C i v i t a v e c c h i a , n o d o f o n d a m e n t a l e p e r l a l o g i s t i c a e i l t r a f f i c o m a r i t t i m o d e l c e n t r o I t a l i a .