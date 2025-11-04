R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ S i a m o s t a t i 1 1 o r e c o n i l f i a t o s o s p e s o , q u a s i s o s p i n g e n d o l o s t r a o r d i n a r i o l a v o r o d e i v i g i l i d e l f u o c o p e r e s t r a r r e d a l l e m a c e r i e O c t a y S t r o i c i , l ’ o p e r a i o s e p o l t o d a l c r o l l o d e l l a T o r r e d e i C o n t i a R o m a . A b b i a m o e s u l t a t o q u a n d o f i n a l m e n t e è s t a t o r e c u p e r a t o s o t t o i d e t r i t i . P u r t r o p p o , p e r ò , n o n è b a s t a t o , p e r c h é n o n è s o p r a v v i s s u t o a l l e g r a v i f e r i t e r i p o r t a t e . A i s u o i c a r i e a i s u o i c o l l e g h i d e s i d e r o e s p r i m e r e i l m i o c o r d o g l i o , m e n t r e a i s o c c o r r i t o r i v o g l i o m a n i f e s t a r e l a p i ù p r o f o n d a g r a t i t u d i n e p e r l ' e c c e z i o n a l e i m p e g n o p r o f u s o s e n z a u n s o l o m o m e n t o d i p a u s a , p u r d i s a l v a r g l i l a v i t a , d o p o a v e r p o r t a t o i n s a l v o a l t r i t r e o p e r a i ” . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i .