R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d i M a r i a Z a k h a r o v a s o n o v e r g o g n o s e e r i e n t r a n o p e r f e t t a m e n t e n e i m a n u a l i d e l l a p r o p a g a n d a d e l C r e m l i n o : p r e n d e r e u n f a t t o d i c r o n a c a e s t r u m e n t a l i z z a r l o p e r d i f f o n d e r e o d i o e d i s c r e d i t o v e r s o i P a e s i e u r o p e i c h e s o s t e n g o n o l ' U c r a i n a . È u n a t t a c c o d a m a n u a l e , c i n i c o e c a l c o l a t o , c o n t r o l ' I t a l i a e c o n t r o l ' E u r o p a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l P i n a P i c i e r n o d e l P d . " L a R u s s i a d i P u t i n è o g g i n o s t r a n e m i c a , p e r c h é c o m b a t t e l a l i b e r t à , l a d e m o c r a z i a e i v a l o r i s u c u i s i f o n d a l ' U n i o n e e u r o p e a . U s a r e i l d o l o r e e i l p a t r i m o n i o s t o r i c o d i R o m a p e r f a r e d i s i n f o r m a z i o n e è u n g e s t o m e s c h i n o c h e d i m o s t r a a n c o r a u n a v o l t a l a n a t u r a t o s s i c a e a g g r e s s i v a d e l r e g i m e r u s s o . L ' I t a l i a n o n s i f a r à i n t i m i d i r e d a c h i s e m i n a m e n z o g n e : c o n t i n u e r e m o a s t a r e d a l l a p a r t e d e l l a l i b e r t à e d e l l ' U c r a i n a " .