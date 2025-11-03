R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L e p a r o l e d e l l a p o r t a v o c e d e l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i r u s s o , M a r i a Z a k h a r o v a , s o n o g r a v i , o f f e n s i v e e i n d e g n e . N o n è t o l l e r a b i l e a s c o l t a r e o f f e s e e p r o p a g a n d a d e l g e n e r e i n o c c a s i o n e d i u n a t r a g e d i a c o m e i l c r o l l o d e l l a T o r r e d e i C o n t i p e r a t t a c c a r e l ’ I t a l i a e t e n t a r e d i m i n a r e i l n o s t r o s o s t e g n o a l l ' U c r a i n a . S i t r a t t a d i u n i n t e r v e n t o i r r e s p o n s a b i l e c h e o f f e n d e i l n o s t r o P a e s e , d i f r o n t e a d u n a t r a g e d i a s i m i l e , c o n i s o c c o r r i t o r i a n c o r a i m p e g n a t i s u l p o s t o p e r s a l v a r e u n o p e r a i o c o i n v o l t o ” . C o s ì P i e r o D e L u c a , d e p u t a t o d e l P d e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e p o l i t i c h e e u r o p e e . “ N o n p o s s i a m o r e s t a r e i n d i f f e r e n t i . C h i e d i a m o a l l a p r e m i e r M e l o n i e a l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i d i f a r s e n t i r e l a l o r o v o c e p e r e s p r i m e r e , a n o m e d e l g o v e r n o e d e l l ’ I t a l i a i n t e r a , l a p i ù f e r m a c o n d a n n a p e r q u e s t e d i c h i a r a z i o n i ” , c o n c l u d e .