Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Le parole della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, sono gravi, offensive e indegne. Non è tollerabile ascoltare offese e propaganda del genere in occasione di una tragedia come il crollo della Torre dei Conti per attaccare lItalia e tentare di minare il nostro sostegno all'Ucraina. Si tratta di un intervento irresponsabile che offende il nostro Paese, di fronte ad una tragedia simile, con i soccorritori ancora impegnati sul posto per salvare un operaio coinvolto. Così Piero De Luca, deputato del Pd e capogruppo in commissione politiche europee. Non possiamo restare indifferenti. Chiediamo alla premier Meloni e al ministro degli Esteri di far sentire la loro voce per esprimere, a nome del governo e dellItalia intera, la più ferma condanna per queste dichiarazioni, conclude.