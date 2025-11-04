R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a p o l e m i c a s u l ‘ s i l e n z i o ’ d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e s u l l e p a r o l e d e l l a Z a k h a r o v a è i n f o n d a t a e s t r u m e n t a l e . G i à i e r i i n d i v e r s i t a l k s h o w t e l e v i s i v i a v e v a m o s t i g m a t i z z a t o q u e s t e i n a c c e t t a b i l i d i c h i a r a z i o n i , c h e s u o n a n o a n c o r p i ù v e r g o g n o s e o g g i c h e l ’ I t a l i a è i n l u t t o p e r l a m o r t e d e l l ’ o p e r a i o r i m a s t o s e p o l t o s o t t o l e m a c e r i e d e l l a t o r r e c r o l l a t a . G i u d i c h i a m o s q u a l l i d o e i n t o l l e r a b i l e f a r e s c i a c a l l a g g i o s u u n a t r a g e d i a c h e h a c o l p i t o i l p o p o l o i t a l i a n o p e r f a r e b a s s a p r o p a g a n d a . Z a k h a r o v a s i d o v r e b b e s c u s a r e c o n g l i i t a l i a n i e c o n c e n t r a r s i s u l l a v o r a r e i n v e c e p e r l a p a c e e l e b u o n e r e l a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i ” . C o s ì i c a p i g r u p p o M 5 s n e l l e c o m m i s s i o n i E s t e r i e P o l i t i c h e U e d i C a m e r a e S e n a t o , F r a n c e s c o S i l v e s t r i , B r u n o M a r t o n , F i l i p p o S c e r r a e P i e t r o L o r e f i c e .