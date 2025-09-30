R o m a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - D a q u e s t a m a t t i n a a n c h e i l S o c r a t e d i R o m a è o c c u p a t o a “ s o s t e g n o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e ” . S i t r a t t a d e l t e r z o l i c e o d e l l a C a p i t a l e , d o p o i l R o s s e l l i n i e i l C a v o u r , o c c u p a t o n e l g i r o d i p o c h i g i o r n i . G l i s t u d e n t i d e l l ’ i s t i t u t o d i v i a P a d r e R e g i n a l d o G i u l i a n i , v i s o c o p e r t o d a p a s s a m o n t a g n a , h a n n o s r o t o l a t o l o s t r i s c i o n e ‘ S o c r a t e o c c u p a t o ’ t r a f u m o g e n i r o s s i . “ O g g i 3 0 s e t t e m b r e 2 0 2 5 n o i s t u d e n t i d e l L i c e o s t a t a l e c l a s s i c o e s c i e n t i f i c o S o c r a t e a b b i a m o d e c i s o d i o c c u p a r e l a s e d e c e n t r a l e d e l l a n o s t r a s c u o l a – s i l e g g e n e l l a n o t a c o n g i u n t a d e i d u e c o l l e t t i v i , R o s a L u x e m b u r g e D a n t e D i N a n n i - I l n o s t r o è u n a t t o c o n s a p e v o l e , s c a t u r i t o d a l l ' a n a l i s i d e l l a f a s e s o c i a l e e p o l i t i c a c h e s t i a m o v i v e n d o . N o n è u n g e s t o i n c o n t r a r i e t à a l l a p r e s i d e n z a o a i d o c e n t i d e l l a n o s t r a s c u o l a , c h e s p e r i a m o p o s s a n o i n v e c e c o m p r e n d e r e e c o n d i v i d e r e l a p r o f o n d a n e c e s s i t à s t o r i c a e p o l i t i c a s u l l a q u a l e s i f o n d a q u e s t a o c c u p a z i o n e ” . “ Q u e s t o g e s t o – p r o s e g u o n o - n a s c e d a l l ' e s i g e n z a d i e s p r i m e r e i l n o s t r o s o s t e g n o a l p o p o l o p a l e s t i n e s e , v i t t i m a d e l l ' a p a r t h e i d e d i u n v e r o e p r o p r i o g e n o c i d i o c o m p i u t o d a l l o S t a t o d ' I s r a e l e c h e b o m b a r d a c i v i l i , d i s t r u g g e s c u o l e , f o r n i e d o s p e d a l i , c h e h a r e s o l a s t r i s c i a d i G a z a u n a p r i g i o n e a c i e l o a p e r t o , i m p e d e n d o n e l ' a c c e s s o d i a c q u a , c i b o , m e d i c i n a l i e d e l e t t r i c i t à , o b b l i g a n d o l a p o p o l a z i o n e d i G a z a a d a b b a n d o n a r e l e p r o p r i e c a s e . N o n o s t a n t e l e m o l t e p l i c i r i s o l u z i o n i i n t e r n a z i o n a l i c h e l e c o n d a n n a n o , l e a u t o r i t à i s r a e l i a n e c o n t i n u a n o , i m p u n i t e , a m a s s a c r a r e l a p o p o l a z i o n e p a l e s t i n e s e e p r i v a r l a d e i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i d a o l t r e 7 0 a n n i ” . “ R i c o n o s c i a m o e c o n d a n n i a m o l a c o m p l i c i t à d e l n o s t r o e d i a l t r i g o v e r n i c h e s i s t a n n o s p o r c a n d o l e m a n i d i s a n g u e , c o n t i n u a n d o a s o s t e n e r e a c c o r d i p o l i t i c i , c o m m e r c i a l i e m i l i t a r i c o n I s r a e l e – s c r i v o n o a n c o r a n e l l a n o t a i c o l l e t t i v i d e l S o c r a t e - D e n u n c i a m o l ' e s p l i c i t a v o l o n t à p o l i t i c a d e l g o v e r n o M e l o n i e d e g l i a l t r i g o v e r n i o c c i d e n t a l i d i a n t e p o r r e i p r o p r i i n t e r e s s i e c o n o m i c i , n e l l a r e g i o n e d e l M e d i o O r i e n t e , a l l ' a u t o d e t e r m i n a z i o n e e a l l a s o p r a v v i v e n z a s t e s s a d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e . S o s t e n i a m o l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a e l a F r e e d o m F l o t i l l a c h e s o n o o r a i n v i a g g i o c o n l ' o b i e t t i v o d i r o m p e r e i l b l o c c o n a v a l e i l l e g a l e i m p o s t o d a I s r a e l e p r e s s o l e c o s t e p a l e s t i n e s i e a p r i r e u n c o r r i d o i o u m a n i t a r i o p r o v a n d o a p o r t a r e v i v e r i e m e d i c i n a l i p e r l a p o p o l a z i o n e s t r e m a t a d a l l e p o l i t i c h e c r i m i n a l i d i I s r a e l e ” . “ L o s l o g a n l a n c i a t o d a l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a , ‘ B l o c c h i a m o T u t t o ’ , s i d e v e c o n c r e t i z z a r e n e l l ' u n i o n e d e l l a l o t t a d e g l i s t u d e n t i , d e i l a v o r a t o r i , d e i d i s o c c u p a t i e d e l l e r e a l t à e s p a z i s o c i a l i . A t t r a v e r s o p i c c h e t t i , s c i o p e r i , m a n i f e s t a z i o n i , o c c u p a z i o n i , b l o c c h i s t r a d a l i , f e r r o v i a r i e p o r t u a l i , a b b i a m o l a f o r z a d i b l o c c a r e d a l b a s s o g l i i n g r a n a g g i d e l n o s t r o p a e s e , a t t a c c a n d o d i r e t t a m e n t e i p r o f i t t i d i c h i s i a r r i c c h i s c e s u l l a p e l l e d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e – c o n c l u d o n o - T r a m i t e i l n o s t r o g e s t o v o g l i a m o l a n c i a r e u n a p p e l l o a t u t t e l e s c u o l e d i q u e s t o p a e s e . R i t e n i a m o c h e c i s i a l ' u r g e n z a d i c o s t r u i r e u n a m o b i l i t a z i o n e l a r g a , p a r t e c i p a t a e u n i t a r i a , b a s a t a s u u n a c o n s a p e v o l e z z a p o l i t i c a d i f f u s a e f o r t e n e g l i s t u d e n t i e n e l l e s t u d e n t e s s e . L a m a n i f e s t a z i o n e n a z i o n a l e d e l 4 O t t o b r e s a r à u n g r a n d i s s i m o m o m e n t o m o b i l i t a t i v o i n c u i r i s c o n t r i a m o l a n e c e s s i t à d i m e t t e r e i n c a m p o q u e s t a f o r z a , l ' u n i o n e d e l l e l o t t e s a r à f o n d a m e n t a l e . L a c r e s c i t a d e l s o s t e g n o r e a l e a l l a c a u s a p a l e s t i n e s e c i d à s p e r a n z a , l e c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i p e r s o n e s c e s e i n p i a z z a n e l l e u l t i m e s e t t i m a n e s o n o i l s e g n a l e c h e q u a l c o s a s t a c a m b i a n d o , a b b i a m o l a r e s p o n s a b i l i t à s t o r i c a d i f a r d i v a m p a r e q u e s t a s c i n t i l l a i n u n p r o c e s s o m o b i l i t a t i v o s e n z a p r e c e d e n t i ” . “ L ’ o c c u p a z i o n e – s p i e g a u n r a p p r e s e n t a n t e d e l c o l l e t t i v o R o s a L u x e m b u r g – f i n i r à i l 4 o t t o b r e c o n l a c a l a t a d e l l o s t r i s c i o n e . P o i p a r t i r e m o i n c o r t e o p e r r a g g i u n g e r e l a m a n i f e s t a z i o n e ” p r o P a l c h e s i t e r r à p e r l e s t r a d e d e l l a C a p i t a l e .