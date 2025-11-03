R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ C o n o s c i a m o b e n e l e p r o v o c a z i o n i d i M a r i a Z a k h a r o v a . D o p o g l i a t t a c c h i a l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a M a t t a r e l l a p e n s a v a m o d i a v e r l e v i s t e t u t t e e i n v e c e , a p o c h e o r e d a l c r o l l o d e l l a T o r r e d e i C o n t i a R o m a , c o n u n o p e r a i o a n c o r a s o t t o l e m a c e r i e , l a p o r t a v o c e r u s s a n e a p p r o f i t t a p e r s t r u m e n t a l i z z a r e u n a t r a g e d i a e s c r e d i t a r e n u o v a m e n t e l ’ I t a l i a . Z a k h a r o v a s e n e f a c c i a u n a r a g i o n e , l e s u e p a r o l e n o n s c a l f i s c o n o , i n n e s s u n m o d o , l ’ i m p e g n o i t a l i a n o p e r l ’ U c r a i n a ” . C o s ì M a r i a s t e l l a G e l m i n i , s e n a t r i c e d i N o i M o d e r a t i .