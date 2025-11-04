R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ A i r u s s i c h e s i r i s e n t o n o p e r l a c o n v o c a z i o n e d e l l o r o a m b a s c i a t o r e a R o m a d o p o l e a s s u r d e e s p r e s s i o n i d e l l a Z a c h a r o v a d i a m o u n c o n s i g l i o : l a Z a c h a r o v a p u ò f a r e a l m a s s i m o l a p o r t a v o c e d e l l ' I s o l a d e i f a m o s i , n o n c e r t a m e n t e d i u n g o v e r n o . L ì s a r e b b e a l s u o p o s t o p e r c h é m i p a r e c h e s i a i l l i v e l l o a d e g u a t o p e r u n a p e r s o n a d e l g e n e r e ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i .