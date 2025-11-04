R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ a m b a s c i a t a r u s s a i n I t a l i a s p i e g a l e g r a v i s s i m e p a r o l e d e l l a p o r t a v o c e M a r i a Z a k h a r o v a a d d u c e n d o ' u n e s e c r a b i l e c a m p a g n a a n t i - r u s s a p r o m o s s a d a R o m a s u i m e d i a ' . C a p i s c o l o s t u p o r e d e l C r e m l i n o : n e l n o s t r o P a e s e p e r f o r t u n a v i g e l a l i b e r t à d i o p i n i o n e e d i s t a m p a , g l i o r g a n i d i i n f o r m a z i o n e n o n s c r i v o n o s o t t o d e t t a t u r a ” . C o s ì i n u n a n o t a l a d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a e v i c e r e s p o n s a b i l e d e l d i p a r t i m e n t o E s t e r i I s a b e l l a D e M o n t e . “ C e r t a m e n t e i m e d i a r i f l e t t o n o g l i u m o r i d e l l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a c h e c o n d a n n a n o l a b r u t a l e a g g r e s s i o n e r u s s a . P u t i n s e n e f a c c i a u n a r a g i o n e : s t i a m o c o n l ’ U c r a i n a f i n o i n f o n d o ” , c o n c l u d e .