Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Lambasciata russa in Italia spiega le gravissime parole della portavoce Maria Zakharova adducendo 'un esecrabile campagna anti-russa promossa da Roma sui media'. Capisco lo stupore del Cremlino: nel nostro Paese per fortuna vige la libertà di opinione e di stampa, gli organi di informazione non scrivono sotto dettatura. Così in una nota la deputata di Forza Italia e vice responsabile del dipartimento Esteri Isabella De Monte. Certamente i media riflettono gli umori dellopinione pubblica che condannano la brutale aggressione russa. Putin se ne faccia una ragione: stiamo con lUcraina fino in fondo, conclude.