R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a T o r r e d e i C o n t i i n l a r g o C o r r a d o R i c c i , i n v i a d e i F o r i I m p e r i a l i a R o m a , è p a r z i a l m e n t e c r o l l a t a o g g i l u n e d ì 3 n o v e m b r e . N o v e l e p e r s o n e c h e q u e s t a m a t t i n a s t a v a n o l a v o r a n d o d e n t r o l a t o r r e a l m o m e n t o d e l p r i m o c r o l l o . U n s e c o n d o c r o l l o s i è v e r i f i c a t o i n t o r n o a l l e 1 3 . U n a p i o g g i a d i c a l c i n a c c i h a p r e c e d u t o l ’ i m p l o s i o n e d e l l a t o r r e , g i à v e n u t a g i ù i n p a r t e q u a l c h e o r a p r i m a . D u e o p e r a i s o n o s t a t i e s t r a t t i v i v i d a l l e m a c e r i e d o p o i l p r i m o c r o l l o : u n o è s t a t o p o r t a t o i n c o d i c e r o s s o a l S a n G i o v a n n i . U n t e r z o o p e r a i o s i t r o v a a n c o r a s o t t o l e m a c e r i e m a è v i g i l e e r i s p o n d e a i V i g i l i d e l f u o c o . A l t r i t r e o p e r a i s o n o r i m a s t i b l o c c a t i i n a l t o d o p o i l c r o l l o e s o n o i n s i c u r e z z a . U n a l t r o o p e r a i o , O t t a v i o , s i t r o v a a n c o r a n e l l a t o r r e . L ' a r e a d o v e è a v v e n u t o i l c r o l l o è s t a t a c i r c o s c r i t t a d a i C a r a b i n i e r i . S u l c r o l l o i n d a g h e r a n n o i n s i e m e a l N u c l e o i s p e t t o r a t o d e l L a v o r o e a l l a A s l . S u l p o s t o s o n o a r r i v a t i i l s i n d a c o d i R o m a R o b e r t o G u a l t i e r i e i l m i n i s t r o d e l l a C u l t u r a A l e s s a n d r o G i u l i p e r a s s i s t e r e a l l e o p e r a z i o n i d i s o c c o r s o . L a p r o c u r a d i R o m a h a a p e r t o u n ’ i n c h i e s t a i n r e l a z i o n e a l c r o l l o . N e l f a s c i c o l o , c o o r d i n a t o d a l p r o c u r a t o r e a g g i u n t o A n t o n i n o D i M a i o c o n i l p m d i t u r n o M a r i o D o v i n o l a , s i p r o c e d e a l m o m e n t o p e r l ’ i p o t e s i d i l e s i o n i c o l p o s e . S u l p o s t o è i n c o r s o i l s o p r a l l u o g o d e l l a p o l i z i a g i u d i z i a r i a d e l l a s e z i o n e s p e c i a l i z z a t a i n m a t e r i a d i i n f o r t u n i s u l l a v o r o . N e l l ’ e d i f i c i o e r a n o i n c o r s o l a v o r i d i r i s t r u t t u r a z i o n e . I p m c a p i t o l i n i d i s p o r r a n n o u n a c o n s u l e n z a p e r a c c e r t a r e l a c a u s a d e l c r o l l o . “ A b b i a m o s e n t i t o u n b o a t o i n t o r n o a l l e 1 1 . 2 0 . U n r u m o r e s o r d o , a c u i p e r ò c i e r a v a m o a b i t u a t i i n q u e s t e s e t t i m a n e p e r i l c a n t i e r e . P o i a b b i a m o c a p i t o c h e e r a m o l t o p i ù f o r t e e d i v e r s o . C i s i a m o p r e c i p i t a t i a l l ’ e s t e r n o e a b b i a m o v i s t o l a t o r r e s t a c c a r s i . L a p r i m a c o s a a c u i h o p e n s a t o s o n o s t a t i g l i o p e r a i , n o s t r i c l i e n t i , c h e v e n g o n o q u i o g n i g i o r n o ” , h a d e t t o a l l ’ A d n k r o n o s G i o r g i a , l a t i t o l a r e d e l b a r i n l a r g o C o r r a d o R i c c i , p r o p r i o d a v a n t i a l l a t o r r e c r o l l a t a .