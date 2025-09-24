R o m a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - C o n l a s t i p u l a d e l l a c o n v e n z i o n e p e r i c e n t r i a n z i a n i d i M o n t i e C o l o n n a , i l I m u n i c i p i o d i R o m a C a p i t a l e c o m p l e t a i l p e r c o r s o d i t r a s f o r m a z i o n e d i t u t t i i p r o p r i c e n t r i . C o n l a f i r m a d e l l a c o n v e n z i o n e p e r i c e n t r i d i M o n t i e C o l o n n a , s a l g o n o a 1 2 i p r e s i d i a f f i d a t i a d a s s o c i a z i o n i d i p r o m o z i o n e s o c i a l e . A l l a f i r m a h a n n o p r e s o p a r t e l a p r e s i d e n t e d e l I m u n i c i p i o , L o r e n z a B o n a c c o r s i , l ' a s s e s s o r a a l l e P o l i t i c h e S o c i a l i e P a r i O p p o r t u n i t à , C l a u d i a S a n t o l o c e , e i l d i r e t t o r e , P a s q u a l e L i b e r o P e l u s i . L e c a s e s o c i a l i r a p p r e s e n t a n o o g g i l u o g h i d i i n c o n t r o a p e r t i a t u t t i , p e n s a t i p e r f a v o r i r e l ' i n c l u s i o n e i n t e r g e n e r a z i o n a l e e i l b e n e s s e r e d e l l a c o m u n i t à . " Q u e s t o p a s s a g g i o r a p p r e s e n t a u n t r a g u a r d o f o n d a m e n t a l e p e r l a n o s t r a a m m i n i s t r a z i o n e . C o n q u e s t a i n i z i a t i v a r a f f o r z i a m o l a r e t e s o c i a l e d e l M u n i c i p i o I , p r o m u o v e n d o u n m o d e l l o d i g e s t i o n e c h e m e t t e a l c e n t r o l a p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a e i l p r o t a g o n i s m o c i v i c o m a c h e v e d e n e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e m u n i c i p a l e u n a v e r a e p r o p r i a r e c i p r o c i t à " , h a s o t t o l i n e a t o l a p r e s i d e n t e d e l I M u n i c i p i o L o r e n z a B o n a c c o r s i .