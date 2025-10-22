R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C o n l ’ a d o z i o n e d e l t e s t o b a s e p e r l a r i f o r m a d i R o m a C a p i t a l e d a p a r t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i d e l l a C a m e r a , i l G o v e r n o g u i d a t o d a G i o r g i a M e l o n i c o m p i e u n p a s s o s t o r i c o , a t t e s o d a d e c e n n i , c h e r e s t i t u i s c e d i g n i t à i s t i t u z i o n a l e e c e n t r a l i t à p o l i t i c a a l l a n o s t r a C a p i t a l e . R o m a n o n è u n a c i t t à q u a l u n q u e : è i l c u o r e p u l s a n t e d e l l a n o s t r a i d e n t i t à n a z i o n a l e , i l s i m b o l o d e l l a c i v i l t à i t a l i a n a n e l m o n d o e l a s e d e d e l l e m a s s i m e i s t i t u z i o n i d e l l a R e p u b b l i c a . R i c o n o s c e r l e u n ’ a u t o n o m i a s p e c i a l e , s u l m o d e l l o d e l l e g r a n d i c a p i t a l i e u r o p e e , s i g n i f i c a r a f f o r z a r e l ’ I t a l i a i n t e r a " . C o s ì i n u n a n o t a P a o l o T r a n c a s s i n i , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e c o o r d i n a t o r e r e g i o n a l e d e l p a r t i t o n e l L a z i o . " Q u e s t o r i s u l t a t o è i l f r u t t o d e l l a v o r o , d e l l a v i s i o n e e d e l l a d e t e r m i n a z i o n e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a - p r o s e g u e - c h e h a p o s t o l a r i f o r m a d i R o m a C a p i t a l e t r a l e p r o p r i e p r i o r i t à p o l i t i c h e s i n d a l l ’ i n i z i o d e l l a l e g i s l a t u r a . I l p r o v v e d i m e n t o , f o r t e m e n t e v o l u t o d a l n o s t r o p a r t i t o , g a r a n t i r à a R o m a c o m p e t e n z e l e g i s l a t i v e p r o p r i e n e i s e t t o r i c h i a v e d e l g o v e r n o d e l t e r r i t o r i o , d e l l a m o b i l i t à , d e l t u r i s m o e d e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l p a t r i m o n i o s t o r i c o e c u l t u r a l e . N o n s i t r a t t a d i p r i v i l e g i , m a d i s t r u m e n t i n e c e s s a r i p e r u n a C a p i t a l e a l l ’ a l t e z z a d e l s u o r u o l o " . " C o n q u e s t o d i s e g n o d i l e g g e , R o m a r i m a n e p i e n a m e n t e i n s e r i t a n e l s o l c o d e l l ’ u n i t à n a z i o n a l e , a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ a r t i c o l o 1 1 4 d e l l a C o s t i t u z i o n e , s e n z a c r e a r e f r a m m e n t a z i o n i . È u n a r i f o r m a d i b u o n s e n s o , d i c u i r i n g r a z i o l a p r e s i d e n t e M e l o n i , c h e r a f f o r z a l o S t a t o e r e n d e p i ù e f f i c i e n t e l ’ a m m i n i s t r a z i o n e d e l l a C a p i t a l e . F r a t e l l i d ’ I t a l i a c o n t i n u e r à a s o s t e n e r e c o n c o n v i n z i o n e o g n i p a s s o p a r l a m e n t a r e n e c e s s a r i o a l l a d e f i n i t i v a a p p r o v a z i o n e d i q u e s t a i m p o r t a n t i s s i m a r i f o r m a " , c o n c l u d e .