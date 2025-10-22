R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a d o z i o n e d a p a r t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i d e l l a C a m e r a d e l t e s t o b a s e p e r l a r i f o r m a d i R o m a C a p i t a l e r a p p r e s e n t a u n p a s s o s i g n i f i c a t i v o v e r s o i l r i c o n o s c i m e n t o d e l r u o l o u n i c o d e l l a n o s t r a c i t t à . I l p r o v v e d i m e n t o r i p r e n d e l o s p i r i t o d e l l a l e g g e 4 2 d e l 2 0 0 9 v o l u t a d a F o r z a I t a l i a , a t t r i b u e n d o o g g i a R o m a p o t e r i l e g i s l a t i v i f o n d a m e n t a l i p e r a f f r o n t a r e c o n e f f i c a c i a l e s f i d e d e l l a m o d e r n i t à , i n s e t t o r i s t r a t e g i c i c o m e t r a s p o r t i , c u l t u r a , t u r i s m o e s e r v i z i " . C o s ì i n u n a n o t a M a u r i z i o G a s p a r r i , c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o . " F o r z a I t a l i a h a s e m p r e s o s t e n u t o u n a v i s i o n e a m b i z i o s a e f u n z i o n a l e p e r R o m a , c a p i t a l e i s t i t u z i o n a l e e c u l t u r a l e . I l n o s t r o i m p e g n o p r o s e g u e , c o n p r o p o s t e c o n c r e t e e s p i r i t o c o s t r u t t i v o , p e r d o t a r e l a C a p i t a l e d e g l i s t r u m e n t i n e c e s s a r i a e s e r c i t a r e p i e n a m e n t e l e p r o p r i e f u n z i o n i " , c o n c l u d e .