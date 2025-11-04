R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a t r a g i c a m o r t e d i O c t a v S t r o i c i , l ’ o p e r a i o c h e h a p e r s o l a v i t a a c a u s a d e l c r o l l o d e l l a T o r r e d e i C o n t i a R o m a , c i l a s c i a s c o n v o l t i e a d d o l o r a t i . L a s u a m o r t e è u n d r a m m a c h e c i r i g u a r d a t u t t i e c i s p i n g e a n o n a b b a s s a r e m a i l a g u a r d i a s u l l a s i c u r e z z a n e i l u o g h i d i l a v o r o . E s p r i m o l a m i a p i ù s i n c e r a v i c i n a n z a a l l a s u a f a m i g l i a , a i s u o i c o l l e g h i , a i s o c c o r r i t o r i e a t u t t i c o l o r o c h e o p e r a n o i n c o n d i z i o n i d i f f i c i l i p e r i l b e n e d e l l a c o m u n i t à . I n u n m o m e n t o d i d o l o r e c o s ì g r a n d e , l e p a r o l e n o n s o n o m a i s u f f i c i e n t i , m a i l n o s t r o i m p e g n o d e v e e s s e r e q u e l l o d i f a r e i n m o d o c h e s i m i l i t r a g e d i e n o n a c c a d a n o p i ù " . C o s ì F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o P d a l S e n a t o . " A n o m e d e l l e s e n a t r i c i e d e i s e n a t o r i d e l P d , r i n n o v o l ’ a p p e l l o a f f i n c h é l a s i c u r e z z a s u l l a v o r o v e n g a m e s s a a l p r i m o p o s t o i n o g n i a g e n d a p o l i t i c a e c h e l e r i s o r s e n e c e s s a r i e v e n g a n o s t a n z i a t e a f f i n c h é o g n i l a v o r a t o r e p o s s a t o r n a r e a c a s a a l l a f i n e d e l l a g i o r n a t a l a v o r a t i v a " , c o n c l u d e .