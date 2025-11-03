R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L e p a r o l e d e l l a p o r t a v o c e d e l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i r u s s o M a r i a Z a k h a r o v a s u q u a n t o a c c a d u t o a R o m a s o n o o f f e n s i v e e g r a v i . G r a v i a n c h e p e r c h é c i s o n o a n c o r a d e i l a v o r a t o r i s o t t o l e m a c e r i e . N o n è a c c e t t a b i l e c h e i l r a p p r e s e n t a n t e d e l g o v e r n o r u s s o p o s s a a t t a c c a r e i l n o s t r o P a e s e s t r u m e n t a l i z z a n d o u n a v i c e n d a d i c r o n a c a e u s a n d o l a p e r d e n i g r a r e i l n o s t r o p a e s e . E ’ n e c e s s a r i o a q u e s t o p u n t o c h e i l g o v e r n o i t a l i a n o p r e n d a u n a p o s i z i o n e n e t t a c o n t r o q u e s t e a f f e r m a z i o n i e c o n v o c h i l ' a m b a s c i a t o r e r u s s o p e r e s p r i m e r e l a n e c e s s a r i a c o n d a n n a . M i a u g u r o c h e q u e s t o a v v e n g a , s e i l g o v e r n o n o n è t r o p p o p r e o c c u p a t o d i u r t a r e l a s e n s i b i l i t à d i M a t t e o S a l v i n i , a l p i ù p r e s t o ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a .