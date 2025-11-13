R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - B r u t t a a v v e n t u r a o g g i p o m e r i g g i o p e r l ' a s s e s s o r e a l l ' I n d u s t r i a d e l l a r e g i o n e S a r d e g n a E m a n u e l e C a n i c h e , m e n t r e s i t r o v a v a n e l m i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y , è s c i v o l a t o f i n e n d o p e r r o m p e r e l a p a r t e i n f e r i o r e d e s t r a d e l l a v e t r a t a ' L a c a r t a d e l L a v o r o ' , r e a l i z z a t a d a M a r i o S i r o n i e f i n i t a n e l 1 9 3 2 . A c o n f e r m a r l o a l l ' A d n k r o n o s l o s t e s s o C a n i : " S o n o s c i v o l a t o s u l l a s c a l a , s o n o c a d u t o e s o n o a n d a t o a f i n i r e c o n t r o u n a p a r t e d e l l a v e t r a t a , c h e è a n d a t a i n f r a n t u m i a s e g u i t o d e l l ' u r t o " . L ' a s s e s s o r e s i è d e t t o a d d o l o r a t o p e r l ' e p i s o d i o : " S t o b e n e , h o s o l o q u a l c h e c o n t u s i o n e , m a n u l l a d i g r a v e . S o n o m o l t o d i s p i a c i u t o p e r i l d a n n o " . L ' i n f o r t u n i o s i è v e r i f i c a t o i n t o r n o a l l e 1 5 d i o g g i a l l ' i n t e r n o d e l p a l a z z o P i a c e n t i n i V a c c a r o , s e d e d e l M i m i t . L ' a s s e s s o r e C a n i è s t a t o m e d i c a t o s u l p o s t o d a l p e r s o n a l e d e l 1 1 8 p e r l e l i e v i f e r i t e c h e s i è p r o c u r a t o n e l l ' u r t o c h e h a c a u s a t o l a r o t t u r a d e l l a v e t r a t a d i S i r o n i . N a t o a S a s s a r i n e l 1 8 8 5 , M a r i o S i r o n i è s t a t o a n c h e s c u l t o r e , a r c h i t e t t o , i l l u s t r a t o r e , s c e n o g r a f o e g r a f i c o . N e g l i a n n i T r e n t a h a t e o r i z z a t o e p r a t i c a t o i l r i t o r n o a l l a p i t t u r a m u r a l e . T r a l e s u e o p e r e p i ù i l l u s t r i c ' è a n c h e ' L ' I t a l i a t r a l e A r t i e l e S c i e n z e ' , r e a l i z z a t a n e l 1 9 3 5 s u i 1 0 0 m q d i p a r e t e d i f o n d o d e l l ’ A u l a M a g n a d e l R e t t o r a t o d e l l ' u n i v e r s i t à L a S a p i e n z a d i R o m a . " S o n o m o l t o d i s p i a c i u t o p e r l ' a c c a d u t o e , a u g u r a n d o p r o n t a g u a r i g i o n e a l l ' a s s e s s o r e C a n i , s p e r o s i i n t e r v e n g a a l p i ù p r e s t o p e r i l r e s t a u r o d i u n a d e l l e o p e r e p i ù s i g n i f i c a t i v e d e l l ' a r t e m o n u m e n t a l e d i S i r o n i " d i c e a l l ' A d n k r o n o s R o m a n a S i r o n i , n i p o t e d i M a r i o , c h e d a a n n i s i o c c u p a d e l l a s u a f i g u r a a t t r a v e r s o l ' a r c h i v i o M a r i o S i r o n i , a c o m m e n t o d e l l a n o t i z i a d e l l ' i n c i d e n t e . D o p o u n m e t i c o l o s o i n t e r v e n t o d i r e s t a u r o , l a m o n u m e n t a l e v e t r a t a ' L a C a r t a d e l L a v o r o ' d i M a r i o S i r o n i ( S a s s a r i , 1 8 8 5 - M i l a n o , 1 9 6 1 ) n e l 2 0 1 4 è t o r n a t a a m o s t r a r e t u t t a l a s u a f o r z a e s p r e s s i v a n e l l o s c a l o n e d ' o n o r e d l P a l a z z o P i a c e n t i n i a R o m a , r e a l i z z a t o t r a i l 1 9 2 8 e i l 1 9 3 2 d a g l i a r c h i t e t t i M a r c e l l o P i a c e n t i n i e G i u s e p p e V a c c a r o c o m e s e d e d e l m i n i s t e r o d e l l e C o r p o r a z i o n i . N e l D o p o g u e r r a è d i v e n u t o s e d e d e l m i n i s t e r o d e l l ' I n d u s t r i a , d e l c o m m e r c i o e d e l l ' a r t i g i a n a t o , d a l 1 9 9 9 d e l m i n i s t e r o d e l l e A t t i v i t à p r o d u t t i v e , d a l 2 0 0 6 d e l m i n i s t e r o d e l l o S v i l u p p o e c o n o m i c o e d a l 2 0 2 2 d e l m i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e M a d e i n I t a l y . R e a l i z z a t a n e l 1 9 3 2 s u c o m m i s s i o n e d e l m i n i s t r o d e l l e C o r p o r a z i o n i , G i u s e p p e B o t t a i , p e r c e l e b r a r e l a r i f o r m a d e l l a v o r o d e l g o v e r n o f a s c i s t a d e l 1 9 2 7 , l ' o p e r a m o n u m e n t a l e d i S i r o n i c o p r e c i r c a 7 5 m e t r i q u a d r i e r a p p r e s e n t a a r t i e m e s t i e r i c o n f i g u r e p o s s e n t i e s i m b o l i i n d u s t r i a l i , d a g l i s t o r m i d i a e r e i a l l e c i m i n i e r e , e s a l t a n d o l a f a t i c a e i l v a l o r e d e l l a v o r o . I l r e s t a u r o d e l 2 0 1 4 , f i n a n z i a t o d a A c e a i n o c c a s i o n e d e l l a g r a n d e m o s t r a m o n o g r a f i c a , d e d i c a t a a S i r o n i a l C o m p l e s s o d e l V i t t o r i a n o , h a r i p o r t a t o a l l a l u c e l e c r o m i e o r i g i n a l i d e l l a v e t r a t a e c o n s o l i d a t o l e s u p e r f i c i d a n n e g g i a t e a t t r a v e r s o t e c n i c h e a v a n z a t e c o m e s p u g n a t u r e , i n f i l t r a z i o n i d i a r a l d i t e e p r o t e z i o n e c o n s i l i c a t i . I n o c c a s i o n e d e l l a r e t r o s p e t t i v a i v i s i t a t o r i e b b e r o m o d o d i a m m i r a r e n o n s o l o l ' o p e r a r e s t a u r a t a , m a a n c h e i c a r t o n i p r e p a r a t o r i e l a c o r r i s p o n d e n z a t r a S i r o n i e B o t t a i , c h e d o c u m e n t a n o i l p r o c e s s o c r e a t i v o e i t e m p i s e r r a t i d e l l a c o m m i s s i o n e m i n i s t e r i a l e . ' L a C a r t a d e l L a v o r o ' r a p p r e s e n t a u n a d e l l e p i ù a l t e e s p r e s s i o n i d e l l a s t a g i o n e m o n u m e n t a l e d i S i r o n i - f r a g l i i n i z i a t o r i d e l m o v i m e n t o a r t i s t i c o d e l N o v e c e n t o - c o n u n l i n g u a g g i o v i s i v o p o t e n t e c h e u n i s c e i l r i g o r e d e l l e f o r m e s t a t u a r i e a l l a c e l e b r a z i o n e d e l l a m o d e r n i t à i n d u s t r i a l e c a r o a l c a n o n e a p o l o g e t i c o f a s c i s t a . ( S c h e d a d i P a o l o M a r t i n i )