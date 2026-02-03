R o m a , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - D o m a n i , p r e s s o l ’ A u d i t o r i u m C a s a M a d r e d e i M u t i l a t i a R o m a , s i t e r r à l ' e v e n t o d i c e l e b r a z i o n e d e l l a G i o r n a t a N a z i o n a l e d e l l e v i t t i m e c i v i l i d e l l e g u e r r e e d e i c o n f l i t t i n e l m o n d o , o r g a n i z z a t o d a l l ’ A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e V i t t i m e C i v i l i d i G u e r r a ( A n v c g ) . I s t i t u i t a c o n l a L e g g e 2 5 / 0 1 / 2 0 1 7 n . 9 , q u e s t a r i c o r r e n z a h a l o s c o p o d i c o m m e m o r a r e l e v i t t i m e c i v i l i d i t u t t e l e g u e r r e e d i s e n s i b i l i z z a r e s u l l ’ i m p a t t o u m a n i t a r i o c h e i c o n f l i t t i i n c o r s o n e l m o n d o h a n n o s u l l e p o p o l a z i o n i c i v i l i c o i n v o l t e . G i u n t a a l l a s u a n o n a e d i z i o n e , l a G i o r n a t a v e d e o g n i a n n o l a p a r t e c i p a z i o n e d i c e n t i n a i a d i C o m u n i i t a l i a n i c h e , g r a z i e a l p r o t o c o l l o d ’ i n t e s a s i g l a t o t r a l ’ A n v c g e l ’ A n c i e c h e è s t a t o r i n n o v a t o p e r i p r o s s i m i q u a t t r o a n n i p r o p r i o i n o c c a s i o n e d e l l ’ e d i z i o n e d i q u e s t ’ a n n o , h a n n o i l l u m i n a t o d i b l u i M u n i c i p i e h a n n o e s p o s t o l o s t r i s c i o n e “ S t o p a l l e b o m b e s u i c i v i l i ” , p e r c h i e d e r e i l r i s p e t t o d e l l e n o r m e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e u m a n i t a r i o p e r l a p r o t e z i o n e d e i c i v i l i . A l l ’ i n i z i a t i v a h a n n o a d e r i t o a n c h e l e i s t i t u z i o n i c e n t r a l i – P a l a z z o C h i g i , l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , i l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a e i p r i n c i p a l i M i n i s t e r i – e n u m e r o s e R e g i o n i . “ I d a t i c h e p r o v e n g o n o d a i t e a t r i d i g u e r r a e d i c r i s i i n c o r s o p o n g o n o d i f r o n t e a u n a r e a l t à c h e n o n p o s s i a m o p i ù p e r m e t t e r c i d i i g n o r a r e . N e l 2 0 2 4 q u a s i 6 0 . 0 0 0 c i v i l i s o n o s t a t i u c c i s i o f e r i t i d a a r m i e s p l o s i v e i n a r e e d e n s a m e n t e p o p o l a t e , r e g i s t r a n d o u n a u m e n t o d e l 6 9 % r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . C i r c a 1 2 . 0 0 0 b a m b i n i s o n o s t a t i u c c i s i o f e r i t i , p a g a n d o i l p r e z z o p i ù a l t o c o n l a v i t a , c o n m u t i l a z i o n i p e r m a n e n t i e c o n l a d i s t r u z i o n e d i t u t t o c i ò c h e r e n d e p o s s i b i l e i l l o r o f u t u r o ” d i c h i a r a M i c h e l e V i g n e , p r e s i d e n t e N a z i o n a l e d e l l ’ A n v c g e v i t t i m a c i v i l e d i g u e r r a . “ C o m e v i t t i m e c i v i l i c h e h a n n o c o n o s c i u t o g l i o r r o r i d e l l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e r i b a d i a m o c o n u r g e n z a l a n e c e s s i t à d e l r i s p e t t o d e l D i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e u m a n i t a r i o p e r l a p r o t e z i o n e d e i c i v i l i c o i n v o l t i n e i c o n f l i t t i a r m a t i e c o m e s p e r a n z a d a c o n s e g n a r e s o p r a t t u t t o a i g i o v a n i a f f i n c h é l a p a c e t r a i p o p o l i n o n s i a u n ’ o p z i o n e m a u n a r e s p o n s a b i l i t à d a p e r s e g u i r e o g n i g i o r n o ” p r o s e g u e V i g n e . A l c e n t r o d e l l ’ e v e n t o c i s a r à l a p r e m i a z i o n e d e i v i n c i t o r i d e l c o n c o r s o s c o l a s t i c o n a z i o n a l e p r o m o s s o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l M i n i s t e r o d e l l ’ I s t r u z i o n e e d e l M e r i t o , i n t i t o l a t o : “ I n f a n z i a n e g a t a : i b a m b i n i v i t t i m e d e l l a g u e r r a , d a l 1 9 4 5 a i n o s t r i g i o r n i ” , a c u i h a n n o p a r t e c i p a t o o l t r e 1 4 0 0 s t u d e n t i d e l l e s c u o l e s e c o n d a r i e d i p r i m o e s e c o n d o g r a d o d i t u t t a I t a l i a , c o n u n t o t a l e d i 6 8 4 o p e r e p e r v e n u t e . S a r à i n o l t r e p r e s e n t a t a l a r i c e r c a “ L ’ o n d a l u n g a d e l l a g u e r r a ” s u l l e c o n s e g u e n z e d e l l e a r m i e s p l o s i v e s u l l a v i t a d e i c i v i l i a c u r a d i S a r a G o r e l l i , C o o r d i n a t r i c e d e “ L ’ O s s e r v a t o r i o ” , i l c e n t r o d i r i c e r c a i n t e r n a z i o n a l e s u l l e v i t t i m e c i v i l i d e i c o n f l i t t i d e l l ’ A n v c g . P o r t e r a n n o , i n o l t r e , l a l o r o t e s t i m o n i a n z e M a r y a m P e z e s h k i , a t t i v i s t a p e r i d i r i t t i u m a n i e d e l l e d o n n e d i o r i g i n e i r a n i a n a , e Y a r a A b u s h a b , s t u d e n t e s s a d i m e d i c i n a o r i g i n a r i a d i G a z a . S o n o a t t e s i g l i i n t e r v e n t i d e l l ’ o n o r e v o l e B e n e d e t t o D e l l a V e d o v a i n r a p p r e s e n t a n z a d e l P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , d e l S o t t o s e g r e t a r i o a l M i n i s t e r o d e l l ’ I s t r u z i o n e e d e l M e r i t o O n . P a o l a F r a s s i n e t t i e d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L a z i o F r a n c e s c o R o c c a . L ’ e v e n t o , c h e s a r à p r e s e n t a t o d a l l a c o n d u t t r i c e e a t t i v i s t a M e t i s D i M e o , v e d e l a c o l l a b o r a z i o n e d e l M i n i s t e r o d e l l ’ I s t r u z i o n e e d e l M e r i t o e d e l M i n i s t e r o d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e S o c i a l i .