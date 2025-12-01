R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " C o n q u e s t a n u o v a i n s t a l l a z i o n e d i J o a n a V a s c o n c e l o s , i l I M u n i c i p i o r i n n o v a i l s u o i m p e g n o n e l v a l o r i z z a r e i l u o g h i s i m b o l o d e l l a c i t t à a t t r a v e r s o p r o g e t t i c u l t u r a l i c h e p a r l a n o a l p r e s e n t e e c o s t r u i s c o n o f u t u r o . ' S o l i t á r i o ' n o n è s o l o u n ’ o p e r a s p e t t a c o l a r e , è u n i n v i t o a l l a r i f l e s s i o n e c o l l e t t i v a e a l l a p a r t e c i p a z i o n e , u n m o d o p e r r i p o r t a r e l ’ a r t e a l c e n t r o d e l l a v i t a u r b a n a e r e s t i t u i r l a a l l a c i t t a d i n a n z a " . C o s ì l a p r e s i d e n t e d e l I M u n i c i p i o d i R o m a L o r e n z a B o n a c c o r s i d o p o l ' a r r i v o d i " S o l i t á r i o " , l a n u o v a i n s t a l l a z i o n e d e l l ’ a r t i s t a i n t e r n a z i o n a l e J o a n a V a s c o n c e l o s , d a o g g i v i s i b i l e s u l l a T e r r a z z a d e l P i n c i o . L ’ o p e r a a p p r o d a i n u n o d e i l u o g h i p i ù i c o n i c i d e l l a c i t t à g r a z i e a l p a t r o c i n i o d i R o m a C a p i t a l e e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n i l M u n i c i p i o R o m a I C e n t r o , c h e h a s o s t e n u t o f i n d a l l ’ i n i z i o l a r e a l i z z a z i o n e e l ’ i n s e r i m e n t o d e l p r o g e t t o n e l c o n t e s t o u r b a n o . L a c e r i m o n i a d i u n v e i l i n g s i è s v o l t a q u e s t a m a t t i n a a l l a p r e s e n z a d e l s i n d a c o d i R o m a , R o b e r t o G u a l t i e r i , d e l l ’ a r t i s t a e d i G i a n c a r l o G i a m m e t t i , r i b a d e n d o i l v a l o r e i s t i t u z i o n a l e d e l l ’ i n t e r v e n t o e l a v i s i o n e c o n d i v i s a d i u n a c i t t à c h e p o r t a l ’ a r t e n e g l i s p a z i p u b b l i c i . L a s c u l t u r a , c o s t r u i t a c o n 1 1 0 c e r c h i o n i d o r a t i e u n a p i r a m i d e r o v e s c i a t a c o m p o s t a d a 1 . 4 5 0 b i c c h i e r i d i c r i s t a l l o , p r o p o n e u n l i n g u a g g i o v i s i v o m o n u m e n t a l e e a l l o s t e s s o t e m p o s o f i s t i c a t o , s u g g e r e n d o u n a r i l e t t u r a c o n t e m p o r a n e a d e i s i m b o l i d i s t a t u s e d e l l a l o r o t r a s f o r m a z i o n e . " S o l i t á r i o " d i a l o g a d i r e t t a m e n t e c o n l a T e r r a z z a d e l P i n c i o , p a l c o s c e n i c o m o n u m e n t a l e e s u g g e s t i v o , i n v i t a n d o a r i f l e t t e r e n o n s o l o s u l r u o l o d e i s i m b o l i n e l l a s o c i e t à c o n t e m p o r a n e a m a a n c h e s u i t e m i l e g a t i a l g e n e r e , a l l ’ i d e n t i t à e a l l e n a r r a z i o n i c o l l e t t i v e . I l p r o g e t t o p r e n d e f o r m a g r a z i e a l P a t r o c i n i o d i R o m a C a p i t a l e e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n i l M u n i c i p i o R o m a I C e n t r o , c h e i n s i e m e a l l a F o n d a z i o n e V a l e n t i n o G a r a v a n i e G i a n c a r l o G i a m m e t t i h a c o s t r u i t o u n p e r c o r s o c u l t u r a l e f a t t o d i i n s t a l l a z i o n i , l a b o r a t o r i e i n i z i a t i v e d i f f u s e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i p r o m u o v e r e d e m o c r a t i z z a z i o n e d e l l ’ a r t e e r i g e n e r a z i o n e u r b a n a . P e r l ' a s s e s s o r e a l l a C u l t u r a , G i u l i a S i l v i a G h i a , " l a c o l l a b o r a z i o n e s i g l a t a t r a m i t e u n a c c o r d o c o n l a F o n d a z i o n e V a l e n t i n o G a r a v a n i e G i a n c a r l o G i a m m e t t i c o n f e r m a q u a n t o l a c u l t u r a p o s s a e s s e r e m o t o r e d i i n c l u s i o n e e r i g e n e r a z i o n e . Q u e s t ’ o p e r a , i n d i a l o g o c o n u n l u o g o i c o n i c o c o m e l a T e r r a z z a d e l P i n c i o , d i m o s t r a c o m e a r t e e c o m u n i t à p o s s a n o i n c o n t r a r s i g e n e r a n d o b e l l e z z a , c u r i o s i t à e n u o v e v i s i o n i . È u n p a s s o u l t e r i o r e v e r s o u n a c i t t à c h e v i v e l a c u l t u r a c o m e e s p e r i e n z a c o n d i v i s a " . C o n q u e s t a i n s t a l l a z i o n e , i l M u n i c i p i o R o m a I C e n t r o r a f f o r z a i l p r o p r i o i m p e g n o n e l r e n d e r e l a c u l t u r a u n e l e m e n t o v i v o d e l l a c i t t à , c a p a c e d i c r e a r e r e l a z i o n e , p a r t e c i p a z i o n e e n u o v e f o r m e d i i d e n t i t à u r b a n a .