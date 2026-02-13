R o m a , 1 3 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - D a l l ' a l i m e n t a z i o n e a i v a c c i n i , e o r a l a c o c a i n a . I l s e g r e t a r i o a l l a S a l u t e a m e r i c a n o R o b e r t F . K e n n e d y J r c o n t i n u a a f a r p a r l a r e d i s é . I n u n ' i n t e r v i s t a a l p o d c a s t ' T h e P a s t W e e k e n d ' d i T h e o V o n , h a r a c c o n t a t o c h e d u r a n t e l ' e m e r g e n z a C o v i d c o n t i n u a v a a d a n d a r e a l l a v o r o : " N o n m i i n t e r e s s a v a c o s a s a r e b b e s u c c e s s o " p e r c h é " n o n h o p a u r a d e i g e r m i , s n i f f a v o c o c a i n a s u i b o r d i d e l w a t e r " , h a c o n f e s s a t o K e n n e d y J r r i f e r e n d o s i a l s u o p a s s a t o e a i d e c e n n i d i r e c u p e r o d a l l ' a b u s o d i a l c o l e s o s t a n z e s t u p e f a c e n t i . R i f e r e n d o s i a l l a d i p e n d e n z a h a a g g i u n t o : " S o c h e q u e s t a m a l a t t i a s e n o n l a t r a t t o m i u c c i d e r à , p e r q u e s t o a n d a v o a l l e r i u n i o n i o g n i g i o r n o . P e r m e e r a q u e s t i o n e d i s o p r a v v i v e n z a " . L e p a r o l e d i K e n n e d y J r n o n s o n o p a s s a r e i n o s s e r v a t e : P r o t e c t O u r C a r e , u n ' o r g a n i z z a z i o n e n o - p r o f i t c h e l o t t a p e r u n ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a p i ù a c c e s s i b i l e n e g l i S t a t i U n i t i , h a c h i e s t o a l s o t t o s e g r e t a r i o d i d i m e t t e r s i d o p o l ' i n t e r v i s t a . M a l c o l m K e n y a t t a , r a p p r e s e n t a n t e d e m o c r a t i c o d e l l a P e n n s y l v a n i a , h a s c r i t t o s u X : " P e r q u a l c h e r a g i o n e n o n m i f i d o d i q u e s t ' u o m o i n m a t e r i a d i s a l u t e p u b b l i c a " .