R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " V o g l i a m o c r e a r e u n m o n d o d i v e r s o , i n c u i l a p o l i t i c a s i f a c a r i c o a n c h e d i p a z i e n t i f r a g i l i . V o g l i a m o p r o p r i o m e t t e r e s u c a r t a l ' o b b l i g o d i p o t e r t u t e l a r e q u e s t i p a z i e n t i d a l p u n t o d i v i s t a s a n i t a r i o " , i n p a r t i c o l a r e p e r l a s a l u t e o d o n t o i a t r i c a , g r a z i e a l l ' a i u t o " d e l l ' o n o r e v o l e L o i z z o , S i o h - S o c i e t à i t a l i a n a d i o d o n t o s t o m a t o l o g i a p e r l ' h a n d i c a p e F e d E m o - F e d e r a z i o n e d e l l e a s s o c i a z i o n i e m o f i l i c i " . L o h a d e t t o F r a n c e s c o R i v a , c o n s i g l i e r e d e l C n e l ( C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e l l ' e c o n o m i a e d e l l a v o r o ) e c o o r d i n a t o r e d e l g r u p p o d i l a v o r o ' P r o m o z i o n e d e g l i s t i l i d i v i t a e d e d u c a z i o n e a l l a s a l u t e ' , p a r t e c i p a n d o o g g i a R o m a a l c o n v e g n o ' O d o n t o i a t r i a s p e c i a l e n e l s o g g e t t o f r a g i l e ' , p r o m o s s o e o r g a n i z z a t o d a l l a S i o h i n s i e m e a F e d E m o e C n e l . L ' i n c o n t r o m i r a a l l ' i n s e r i m e n t o d e l l ' o d o n t o i a t r i a s p e c i a l e n e l P i a n o n a z i o n a l e d e l l a p r e v e n z i o n e ( P n p ) e a l l ' i s t i t u z i o n e d i u n t a v o l o t e c n i c o n a z i o n a l e d e d i c a t o a l l a p r e v e n z i o n e e a l l e c u r e o d o n t o i a t r i c h e p e r i s o g g e t t i f r a g i l i . U n i m p e g n o s i n e r g i c o c h e s t a p o r t a n d o i p r i m i r i s u l t a t i . " L ' U n i d i , U n i o n e n a z i o n a l e i n d u s t r i e d e n t a r i e i t a l i a n e , è a l n o s t r o f i a n c o - s p i e g a R i v a - A m a g g i o , d u r a n t e l ' E x p o D e n t a l c h e v e d r à l a p a r t e c i p a z i o n e d i c i r c a 4 0 m i l a p e r s o n e , a v r e m o i l n o s t r o s p a z i o e p o t r e m o p a r l a r e d i s a l u t e e d i l a v o r o . A l c u n i p a z i e n t i f r a g i l i s o n o a t t i v i n e l m o n d o d e l l a v o r o - s o t t o l i n e a - p a r l i a m o d i p a z i e n t i a f f e t t i d a m a l a t t i e c o m e l e c o a g u l o p a t i e c o n g e n i t e c h e , s o l o c o n i f a r m a c i , s o n o c o m e t u t t i n o i . S i a m o s i c u r i c h e p e r l o r o e n t r a r e n e l m o n d o d e l l a v o r o è g i à u n a t e r a p i a " .