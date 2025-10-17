M i l a n o , 1 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " P e r F i p e - C o n f c o m m e r c i o l a r a p p r e s e n t a n z a è f a t t a d i c o i n v o l g i m e n t o , v i s i o n e , c a p a c i t à o p e r a t i v a , c o m p e t e n z e , p a s s i o n e . I l f u o r i c a s a i t a l i a n o h a d i f f i c o l t à a r e p e r i r e m a n o d o p e r a . U n a d i f f i c o l t à c h e s t i a m o c e r c a n d o d i r i s o l v e r e l a v o r a n d o a n c h e c o n i p r o g e t t i s u l l e s c u o l e p r o f e s s i o n a l i . I l s e t t o r e h a u n p r o b l e m a d i p r o d u t t i v i t à c h e d e m o l i s c e i m a r g i n i o p e r a t i v i d e l l e i m p r e s e , s e n z a i q u a l i n o n c ' è p o s s i b i l i t à d i r e m u n e r a r e i c a p i t a l i i n v e s t i t i , f a r e n u o v i i n v e s t i m e n t i o p a g a r e m e g l i o i l p e r s o n a l e ” . L o h a d e t t o L i n o E n r i c o S t o p p a n i , P r e s i d e n t e F i p e - C o n f c o m m e r c i o , d a l p a l c o d e l l ’ A i g r i m D a y – F o r u m d e l l a r i s t o r a z i o n e i n c a t e n a , o g g i a M i l a n o . P e r i l p r e s i d e n t e d e l l a F e d e r a z i o n e i t a l i a n a p u b b l i c i e s e r c i z i ( F i p e ) , o l t r e a i p r o b l e m i , c i s o n o a n c h e “ t a n t e o p p o r t u n i t à e s p a z i d i c r e s c i t a - a f f e r m a - B a s t i p e n s a r e a l l a c r e s c i t a d e l l a d o m a n d a t u r i s t i c a d e l P a e s e c h e e v i d e n t e m e n t e p o r t e r à c o n s é a n c h e n u o v o l a v o r o p e r l ' a t t i v i t à d e l p u b b l i c o e s e r c i z i o - a u s p i c a - C r e s c i t a c h e s t a d a n d o a n c h e p i ù v a l o r e a i p r o d o t t i d i u n t e r r i t o r i o i n c u i i r i s t o r a n t i s i r a m i f i c a n o c o n f e r m a n d o i l r u o l o f o r t i s s i m o d e l s e t t o r e p e r l a f i l i e r a t u r i s t i c a e a g r o a l i m e n t a r e ” . I l p r e s i d e n t e d i F i p e - C o n f c o m m e r c i o s o t t o l i n e a i l r u o l o d e l l e f e d e r a z i o n i n e l l a s c o p e r t a d i n u o v e o p p o r t u n i t à , e i l b i s o g n o d i “ s e n t i r e s e m p r e p i ù v i c i n o l e i m p r e s e , c o n t i n u a n d o n e l s o l c o d i u n p e r c o r s o d i q u a l i t à ” , c o n c l u d e .