M i l a n o , 1 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l f o r m a t d e l f o o d s e r v i c e n e i c e n t r i c o m m e r c i a l i è u n m e r c a t o c h e p e s a i l 7 % s u l t o t a l e , p e r u n v a l o r e p a r i a 6 m i l i a r d i . S i t r a t t a d i u n m e r c a t o c h e s t a c r e s c e n d o , a n c h e s e o s s e r v i a m o c h e t r a i l 2 0 2 3 e i l 2 0 2 4 c ' è s t a t a u n a c r e s c i t a d e l f o o d s e r v i c e s u f o r m a t p i ù l e g a t i a l t r a v e l p i u t t o s t o c h e a l s e g m e n t o l e i s u r e . Q u e s t o v u o l d i r e c h e l a r i s t o r a z i o n e è u n d r i v e r i m p o r t a n t e d i c r e s c i t a s i a p e r i l v o l u m e d ' a f f a r i p r e s s o i c e n t r i c o m m e r c i a l i , s i a i n s é ” . S o n o q u e s t e l e p a r o l e d i T o m m a s o N a s t a s i , p a r t n e r d i D e l o i t t e I t a l y , i n t e r v i s t a t o a M i l a n o i n o c c a s i o n e d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l l ’ A i g r i m D a y – F o r u m d e l l a r i s t o r a z i o n e i n c a t e n a , l ’ a p p u n t a m e n t o a n n u a l e c h e f a i l p u n t o s u l l ’ e v o l u z i o n e d e l m e r c a t o d e l l a r i s t o r a z i o n e o r g a n i z z a t a e s u l l e p r i n c i p a l i s f i d e d e l f u t u r o . A p r e n d e r e p a r t e a l l ’ e v e n t o i p r i n c i p a l i p l a y e r d e l m e r c a t o , l e a z i e n d e d e l l a f i l i e r a , i r a p p r e s e n t a n t i d e l m o n d o a s s o c i a t i v o e l e i s t i t u z i o n i . “ I l p e s o d e l l a r i s t o r a z i o n e n e l v o l u m e d ' a f f a r i d e i c e n t r i c o m m e r c i a l i è p a s s a t o d a l 1 2 % a l 1 4 % , t o c c a n d o a n c h e i l 1 6 % p e r i g r a n d i c e n t r i , c o n f e r m a n d o l ’ i m p o r t a n z a d e l l a r i s t o r a z i o n e p e r i c e n t r i c o m m e r c i a l i ” p r e c i s a N a s t a s i . “ P e r q u a n t o c o n c e r n e i c e n t r i c o m m e r c i a l i n e l p e r i o d o 2 0 2 3 / 2 0 2 4 c ' è s t a t a u n a f o r t e c r e s c i t a d e l v o l u m e d i b u s i n e s s , m e n t r e n e l p r i m o s e m e s t r e d e l 2 0 2 5 o s s e r v i a m o u n a c o n t r a z i o n e d e l l ' 1 % - p r o s e g u e - S e p e r ò a n d i a m o a g u a r d a r e l ' a n d a m e n t o d e l l a r i s t o r a z i o n e , o s s e r v i a m o u n a c o n t r o t e n d e n z a d e l f o o d s e r v i c e , i n q u a n t o q u e s t ’ u l t i m o r e g i s t r a u n + 1 % , c o n t r o b i l a n c i a t o d a u n - 1 , 3 % p e r l e a l t r e c a t e g o r i e d i p r o d o t t o ” . “ G u a r d a n d o a l f u t u r o , p o s s i a m o d i r e c h e l e p r o s p e t t i v e s o n o t e n d e n z i a l m e n t e p o s i t i v e , a n c h e s e p r e v e d i a m o u n a c r e s c i t a p i ù c o n t e n u t a . D a l s e n t i m e n t o c h e a b b i a m o t r a t t o d a g l i o p e r a t o r i p r e v e d i a m o u n a c r e s c i t a p i ù a v a l o r e c h e a v o l u m e - c o n c l u d e - e l e m e n t o c h e è d a t o a n c h e d a u n c a m b i a m e n t o d i m i x p i u t t o s t o c h e d a u n p o t e n z i a m e n t o d e l l a g a m m a d i p r o d o t t o ” .