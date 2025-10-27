R e g g i o E m i l i a , 2 7 o t t . – ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o d e c i s o d i p r o p o r r e u n p a t t o p e r l a r i s t o r a z i o n e c o l l e t t i v a p e r c h é c r e d i a m o p r o f o n d a m e n t e n e l l ’ i m p o r t a n z a d e l c o o p e r a r e p e r d a r e i l g i u s t o v a l o r e a u n s e t t o r e c o s ì s t r a t e g i c o p e r i l n o s t r o P a e s e " . C o s ì C h i a r a N a s i , p r e s i d e n t e d i C i r f o o d , i n u n ’ i n t e r v i s t a a m a r g i n e d e l T e r z o S u m m i t d e l l a R i s t o r a z i o n e C o l l e t t i v a o r g a n i z z a t o a l C i r f o o d D i s t r i c t d i R e g g i o E m i l i a , a p p u n t a m e n t o c h e r i u n i s c e i s t i t u z i o n i , i m p r e s e , a s s o c i a z i o n i e r a p p r e s e n t a n t i d e l l a f i l i e r a a g r o a l i m e n t a r e p e r p r o m u o v e r e u n a v i s i o n e c o n d i v i s a d i s v i l u p p o s o s t e n i b i l e d e l c o m p a r t o . " L a r i s t o r a z i o n e c o l l e t t i v a – h a s p i e g a t o N a s i – n e c e s s i t a d i u n c o r r e t t o e q u i l i b r i o t r a c i ò c h e v i e n e r i c h i e s t o n e i c a p i t o l a t i d ’ a p p a l t o e q u a n t o v i e n e r i c o n o s c i u t o i n t e r m i n i d i v a l o r e e c o n o m i c o . È u n s e t t o r e c h e g a r a n t i s c e o g n i g i o r n o u n s e r v i z i o e s s e n z i a l e p e r m i l i o n i d i c i t t a d i n i e d è s o s t e n u t o d a l l a v o r o q u o t i d i a n o d i o l t r e c e n t o m i l a p e r s o n e . P e r q u e s t o – h a a g g i u n t o – c h i e d i a m o u n i m p e g n o c o m u n e d a p a r t e d i i s t i t u z i o n i , a s s o c i a z i o n i , i m p r e s e e d e l l a f i l i e r a a g r o a l i m e n t a r e p e r c o s t r u i r e p o l i t i c h e p u b b l i c h e d e d i c a t e e r i c o n o s c e r e u n g i u s t o p r e z z o , c h e c o n s e n t a d i m a n t e n e r e l a q u a l i t à d e l s e r v i z i o e l a d i g n i t à d i c h i v i o p e r a " . D a l p a l c o d e l S u m m i t , N a s i h a i n o l t r e r i c o r d a t o u n i m p o r t a n t e t r a g u a r d o r a g g i u n t o n e l l ’ u l t i m o a n n o : « P r o p r i o d a q u e s t o p a l c o , d o d i c i m e s i f a , a v e v a m o r e g i s t r a t o u n ’ a p e r t u r a d a p a r t e d e l M i n i s t e r o d e l l ’ A m b i e n t e p e r l a v o r a r e i n s i e m e a u n a c i r c o l a r e i n t e r p r e t a t i v a s u i t a n t o d i s c u s s i C r i t e r i A m b i e n t a l i M i n i m i ( C A M ) p e r l a r i s t o r a z i o n e c o l l e t t i v a . S o n o d a v v e r o f e l i c e d i p o t e r d i r e c h e q u e l l a c i r c o l a r e è s t a t a p u b b l i c a t a p o c h e s e t t i m a n e f a . È s t a t o u n p e r c o r s o l u n g o , m a f o n d a m e n t a l e p e r c h i a r i r e a l c u n i p u n t i s u i q u a l i a v e v a m o e s p r e s s o p e r p l e s s i t à e p e r r i b a d i r e l ’ i m p o r t a n z a d i b a s i d ’ a s t a c o n g r u e e d e l l a r e v i s i o n e d e i p r e z z i , i n d i s p e n s a b i l i p e r m a n t e n e r e i n e q u i l i b r i o i s e r v i z i " . L a p r e s i d e n t e d i C i r f o o d h a v o l u t o s o t t o l i n e a r e c h e " n o n s i t r a t t a d i c h i e d e r e m a r g i n i o g u a d a g n i s t r a o r d i n a r i , c h e n e l n o s t r o s e t t o r e n o n c i s o n o m a i s t a t i , m a d i g a r a n t i r e c o n d i z i o n i c h e p e r m e t t a n o d i c h i u d e r e b i l a n c i p o s i t i v i , d i c o n t i n u a r e a i n v e s t i r e i n i n n o v a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à e d i r e t r i b u i r e d i g n i t o s a m e n t e i n o s t r i l a v o r a t o r i " . N a s i h a p o i r i n g r a z i a t o t u t t e l e r e a l t à c h e h a n n o c o n t r i b u i t o a l r i s u l t a t o : " C o n l a p u b b l i c a z i o n e d i q u e s t a c i r c o l a r e a b b i a m o o t t e n u t o u n p r i m o , c o n c r e t o s u c c e s s o . V o g l i o r i n g r a z i a r e c h i h a l a v o r a t o a q u e s t o o b i e t t i v o , a p a r t i r e d a l l e a s s o c i a z i o n i e i n p a r t i c o l a r e L e g a c o o p , c h e s i è s p e s a i n p r i m a l i n e a . M a i l l a v o r o n o n f i n i s c e q u i – h a c o n c l u s o – : a b b i a m o a p e r t o u n c a n a l e d i c o m u n i c a z i o n e i m p o r t a n t e c o n i l M i n i s t e r o , c h e s a r à f o n d a m e n t a l e q u a n d o s i l a v o r e r à a l l ’ a g g i o r n a m e n t o d e l d e c r e t o . È u n p a s s o a v a n t i v e r s o u n r i c o n o s c i m e n t o p i e n o d e l v a l o r e s o c i a l e , e c o n o m i c o e c u l t u r a l e d e l l a r i s t o r a z i o n e c o l l e t t i v a i t a l i a n a " .