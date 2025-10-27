R e g g i o E m i l i a , 2 7 o t t . – ( A d n k r o n o s ) - " A t t o r n o a l l a r i s t o r a z i o n e c o l l e t t i v a s i g i o c a n o a l c u n e d e l l e s f i d e p i ù i m p o r t a n t i p e r i l n o s t r o f u t u r o , a p a r t i r e d a u n v e r o c a m b i o d i m e n t a l i t à s u c o s a s i g n i f i c h i o g g i a l i m e n t a z i o n e , s a l u t e e p r e v e n z i o n e " . L o h a d i c h i a r a t o M i c h e l e D e P a s c a l e , p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e E m i l i a - R o m a g n a , i n t e r v e n e n d o a l T e r z o S u m m i t d e l l a R i s t o r a z i o n e C o l l e t t i v a o r g a n i z z a t o d a C i r f o o d a l C i r f o o d D i s t r i c t d i R e g g i o E m i l i a , a p p u n t a m e n t o n a z i o n a l e c h e r i u n i s c e i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e r a p p r e s e n t a n t i d e l s e t t o r e p e r c o s t r u i r e u n n u o v o p a t t o p e r l a r i s t o r a z i o n e c o l l e t t i v a i n I t a l i a . " U n a d e l l e g r a n d i p i a g h e d e l m o n d o o c c i d e n t a l e – h a s p i e g a t o D e P a s c a l e – è l ’ o b e s i t à i n f a n t i l e , c h e p a r a d o s s a l m e n t e s i a c c o m p a g n a e s i c o n t r a p p o n e a l l a p o v e r t à a l i m e n t a r e d i f f u s a i n a l t r e a r e e d e l p i a n e t a . P e r q u e s t o i l t e m a d e l l ’ e d u c a z i o n e a l i m e n t a r e e d e l l a q u a l i t à d e l c i b o n e i s e r v i z i d i r i s t o r a z i o n e c o l l e t t i v a , i n p a r t i c o l a r e q u e l l i s c o l a s t i c i , è c e n t r a l e : è a t t r a v e r s o l e m e n s e c h e p o s s i a m o a c c o m p a g n a r e b a m b i n i e r a g a z z i v e r s o a b i t u d i n i a l i m e n t a r i c o r r e t t e e c o n s a p e v o l i " . I l p r e s i d e n t e h a s o t t o l i n e a t o i n o l t r e i l r u o l o f o n d a m e n t a l e d e l l a r i s t o r a z i o n e c o l l e t t i v a a n c h e i n a m b i t o s a n i t a r i o : " N e l l e n o s t r e s t r u t t u r e o s p e d a l i e r e , l ’ a l i m e n t a z i o n e n o n è u n s e r v i z i o a c c e s s o r i o , m a p a r t e i n t e g r a n t e d e l p e r c o r s o d i c u r a d e i p a z i e n t i . I l c i b o g i u s t o , p r e p a r a t o e g e s t i t o i n m o d o e q u i l i b r a t o , c o n t r i b u i s c e a l b e n e s s e r e e a l l a g u a r i g i o n e t a n t o q u a n t o l e t e r a p i e m e d i c h e " . D e P a s c a l e h a e v i d e n z i a t o c o m e q u e s t o s e t t o r e r a p p r e s e n t i u n n o d o c r u c i a l e a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a e c o n o m i c o e o c c u p a z i o n a l e : " L a r i s t o r a z i o n e c o l l e t t i v a c o i n v o l g e m i g l i a i a d i l a v o r a t o r i e i m p r e s e c h e o g n i g i o r n o g a r a n t i s c o n o u n s e r v i z i o e s s e n z i a l e , d a l l a s c u o l a a l l a v o r o , d a l l e c a s e d i c u r a a g l i o s p e d a l i . L a q u a l i t à d e l p r o d o t t o e q u e l l a d e l p e r c o r s o e d u c a t i v o c h e a c c o m p a g n a l a n u t r i z i o n e d e v o n o e s s e r e a l c e n t r o d e l l ’ i m p e g n o c o m u n e d i i s t i t u z i o n i , a z i e n d e e c i t t a d i n i " . " S o l o u n a g r a n d e a l l e a n z a i s t i t u z i o n a l e – h a c o n c l u s o – c a p a c e d i v a l o r i z z a r e l a q u a l i t à , l a s o s t e n i b i l i t à e l ’ e d u c a z i o n e a l i m e n t a r e p o t r à r a f f o r z a r e q u e s t o s i s t e m a s t r a t e g i c o p e r i l P a e s e . È u n a s f i d a c h e r i g u a r d a t u t t i : c i t t a d i n i , f a m i g l i e , s c u o l e , i m p r e s e e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i . P e r c h é d a l m o d o i n c u i m a n g i a m o p a s s a i l b e n e s s e r e d e l l a s o c i e t à d i d o m a n i " .