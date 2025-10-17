M i l a n o , 1 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " D a 2 5 a n n i l a v o r o a l l ' i n t e r n o d e l m e r c a t o d e i c o n s u m i f u o r i c a s a e l a r i s t o r a z i o n e c o m m e r c i a l e i n c a t e n a f a p a r t e d i q u e s t o g r a n d e m o n d o . I l m e r c a t o d e i c o n s u m i f u o r i c a s a i n I t a l i a v a l e o l t r e 1 0 0 m i l i a r d i e l a r i s t o r a z i o n e i n c a t e n a s t i m i a m o v a l g a c i r c a 1 0 , 6 m i l i a r d i , p a r i q u i n d i a l 1 0 % . U n d a t o c h e , s e p r e s o d a s o l o p o t r e b b e s e m b r a r e n o n p a r t i c o l a r m e n t e r i l e v a n t e , s o p r a t t u t t o s e c o n f r o n t a t o a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , d o v e i l p e s o d e l l e c a t e n e a r r i v a a l 3 3 % , m a s e l o g u a r d i a m o s o t t o l ’ a s p e t t o d e l l e o c c a s i o n i d i c o n s u m o , s c o p r i a m o c h e d i 1 0 0 p r a n z i g l i i t a l i a n i n e f a n n o 2 0 f u o r i c a s a ” . È i l c o m m e n t o d i B r u n a B o r o n i , d i r e c t o r I n d u s t r y a w a y f r o m h o m e d i T r a d e L a b , a l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l l ’ A i g r i m D a y – F o r u m d e l l a r i s t o r a z i o n e i n c a t e n a , l ’ a p p u n t a m e n t o a n n u a l e c h e f a i l p u n t o s u l l ’ e v o l u z i o n e d e l m e r c a t o d e l l a r i s t o r a z i o n e o r g a n i z z a t a e s u l l e p r i n c i p a l i s f i d e d e l f u t u r o . L ' e v e n t o d i M i l a n o h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i i m p o r t a n t i p l a y e r d e l m e r c a t o , a z i e n d e d e l l a f i l i e r a , r a p p r e s e n t a n t i d e l m o n d o a s s o c i a t i v o e i s t i t u z i o n i . “ I l m e r c a t o d e l p r a n z o è m o l t o r i l e v a n t e , v a l e c i r c a 3 3 m i l i a r d i d i e u r o . A n a l i s i s i m i l e l a p o t r e m m o f a r e d a l p u n t o d i v i s t a d e l l e g e n e r a z i o n i - p r o s e g u e B o r o n i - S a p p i a m o a d e s e m p i o c h e i g i o v a n i c h e m a n g i a n o f u o r i c a s a , i l 2 0 % d e l l e v o l t e s c e l g o n o l e c a t e n e d i r i s t o r a z i o n e . M a l e c a t e n e n o n d e v o n o t r a s c u r a r e u n a g e n e r a z i o n e c h e i n f u t u r o s a r à s e m p r e p i ù r i l e v a n t e , q u e l l a d e i b a b y b o o m e r s , c h e n e l f u o r i c a s a s c e l g o n o l e c a t e n e s o l o n e l 6 % d e l l e v i s i t e , u n a p e r c e n t u a l e c h e s i a l z a a l 1 5 % s e g u a r d i a m o a l l a s p e c i f i c a o c c a s i o n e d e l p r a n z o ” . A l i v e l l o g e o g r a f i c o , e s s e n d o q u e l l o i t a l i a n o u n m e r c a t o m o l t o f r a m m e n t a t o t r a b a r , r i s t o r a n t i e t a k e a w a y “ T r a d e L a b c e n s i s c e c i r c a 1 2 . 5 0 0 p u n t i v e n d i t a d i c a t e n e s u u n t o t a l e d i o l t r e 3 3 0 m i l a p u n t i d i c o n s u m o - a g g i u n g e - p a r i a l 4 % a l i v e l l o n a z i o n a l e . L a p e r c e n t u a l e s a l e a l 6 % a l N o r d e s c e n d e a l 2 % a l S u d , c o n p i c c h i n e l l e g r a n d i c i t t à r i c c h e , c o m e M i l a n o , d o v e s i a r r i v a o l t r e i l 3 0 % , i l c h e s i g n i f i c a c h e s u d i e c i p u n t i d i c o n s u m o p r e s e n t i a M i l a n o o l t r e t r e s o n o c a t e n e ” . “ S e l a r i s t o r a z i o n e a l i v e l l o c o m p l e s s i v o c r e s c e a d u n t a s s o i n t o r n o a l 3 % , i l m o n d o d e l l e c a t e n e s t a c r e s c e n d o a l 1 3 - 1 4 % . L ’ u n i c o r a l l e n t a m e n t o l ' a b b i a m o a v u t o p e r i l c o n t e s t o g e n e r a l e m a c r o e c o n o m i c o d e l l ' u l t i m o a n n o , i n c u i i l d a t o è s c e s o a u n 3 % ” c o n c l u d e .