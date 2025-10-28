R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a C o s t i t u z i o n e r i c o n o s c e u n a l t o v a l o r e c i v i c o a l r i s p a r m i o . L a s u a i m m e d i a t a f i n a l i t à c o r r i s p o n d e a l l ’ a s p i r a z i o n e d e l l e f a m i g l i e d i p e r s e g u i r e o b i e t t i v i d i c r e s c i t a s o c i a l e , d i r i s p o s t a a b i s o g n i , d i p r o t e z i o n e a f r o n t e d i e m e r g e n z e . L a C a r t a p r e s c r i v e l a t u t e l a d i u n b e n e d e l l e f a m i g l i e , d u n q u e d e l l a c o m u n i t à n a z i o n a l e e q u e s t a t u t e l a s i e s p r i m e , a n z i t u t t o , n e l l a s u a s a l v a g u a r d i a , a z i o n e c u i d e v o n o g u a r d a r e i s t i t u z i o n i e o r d i n a m e n t i " . L o a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n u n m e s s a g g i o i n v i a t o a l p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e d i F o n d a z i o n i e d i C a s s e d i r i s p a r m i o s . p . a . , G i o v a n n i A z z o n e . " T u t e l a r e i l r i s p a r m i o - p r o s e g u e i l C a p o d e l l o S t a t o - s i g n i f i c a f a v o r i r n e i m p i e g h i c h e n e a c c r e s c a n o i l v a l o r e , c r e a n d o c o n d i z i o n i a f f i n c h é p o s s a a g i r e d a l e v a f o n d a m e n t a l e d e l l ’ e c o n o m i a . E s s e r e , c i o è , u n a r i s o r s a c h e e s p a n d a i l b e n e s s e r e p e r s o n a l e e c o l l e t t i v o , p r o i e t t a n d o q u e s t o p a t r i m o n i o s u l l e g e n e r a z i o n i f u t u r e . L a s t e s s a m o n e t a d e l l ’ E u r o h a a v u t o c o m e m a t r i c e l o s c o p o d i p r e s e r v a r e e r a f f o r z a r e i n m a n i e r a p i ù e f f i c a c e i l r i s p a r m i o d e i c i t t a d i n i e u r o p e i e i l l o r o p o t e r e d ’ a c q u i s t o " . " L a G i o r n a t a m o n d i a l e d e l R i s p a r m i o , g i u n t a a l l a s u a 1 0 1 / m a e d i z i o n e , r i c h i a m a e s o l l e c i t a a q u e s t i d o v e r i . L a t u t e l a è c o n d i z i o n e a f f i n c h é i l r i s p a r m i o s i a f a t t o r e d i i n c l u s i o n e e , d u n q u e , d i c o e s i o n e s o c i a l e e m o t o r e d i s v i l u p p o . L a s f i d a è c o s t r u i r e u n p e r c o r s o c h e a s s i c u r i l a r e s i l i e n z a - d e l l e g r a n d i r e a l t à i m p r e n d i t o r i a l i , d e l t e s s u t o d i f f u s o d i p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e , d e g l i a r t i g i a n i , d e l l e c o m u n i t à e d e l l e f a m i g l i e - a l l a r g a n d o , a t t r a v e r s o s t r u m e n t i a p p r o p r i a t i p e r l ’ i n v e s t i m e n t o , l a p l a t e a d i q u a n t i p o s s o n o c o s ì c o n c o r r e r e a l l o s v i l u p p o d e l P a e s e . I l r i s p a r m i o è u n p a t r i m o n i o a l t a m e n t e p r e z i o s o d e l l e n o s t r e s o c i e t à , p e r i n v e s t i m e n t i n e i s e t t o r i p i ù i n n o v a t i v i e s t r a t e g i c i , a p a r t i r e d a l l e t r a n s i z i o n i e c o l o g i c a e d i g i t a l e . È u n a m b i t o i n c u i i l n o s t r o m o d e l l o s o c i a l e p u ò a v v a l e r s i i n m o d o p o s i t i v o d e l l e f o n d a z i o n i d i o r i g i n e b a n c a r i a , c h e c o n c o r r o n o a l s u o p r e s i d i o e a l l e q u a l i g l i o r d i n a m e n t i p u b b l i c i , c o m e a v v e n u t o r e c e n t e m e n t e c o l d i a l o g o p e r l ’ a g g i o r n a m e n t o d e l p r o t o c o l l o A c r i - M e f , s o n o c h i a m a t i a d a s s i c u r a r e s o s t e g n o " .