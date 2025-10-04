( A d n k r o n o s ) - A P a l a z z o V e c c h i o ( S a l o n e d e i C i n q u e c e n t o ) , n e l l ’ a m b i t o d e l l a s e t t i m a e d i z i o n e d e l F e s t i v a l N a z i o n a l e d e l l ’ E c o n o m i a C i v i l e ( 2 – 5 o t t o b r e 2 0 2 5 ) , s i è s v o l t o i l p a n e l “ R i s p a r m i o e c r e d i t o p e r l a c r e s c i t a d e l l e c o m u n i t à ” , c h e h a v i s t o t r a i p r o t a g o n i s t i P a o l o G e n t i l o n i , C o p r e s i d e n t e d e l l a T a s k F o r c e O N U s u l l a c r i s i d e l d e b i t o , e d E n r i c a M a r i a C h i a p p e r o , p r o f e s s o r e s s a d i E c o n o m i a a l l ’ U n i v e r s i t à d i P a v i a . I l F e s t i v a l 2 0 2 5 è d e d i c a t o a “ D e m o c r a z i a p a r t e c i p a t a . L a s f i d a d e l l e I n t e l l i g e n z e R e l a z i o n a l i ” , u n i n v i t o a m e t t e r e l e r e l a z i o n i a l c e n t r o d e l l ’ a z i o n e p u b b l i c a e d e c o n o m i c a c o m e r i s p o s t a a l l e p o s s i b i l i d e r i v e d e l l ’ I A . P a o l o G e n t i l o n i h a e v i d e n z i a t o l a n e c e s s i t à d i r i g e n e r a r e i l e g a m i s o c i a l i p e r r e n d e r e s o s t e n i b i l e i l m o d e l l o e u r o p e o d i w e l f a r e . S e c o n d o l ’ e x C o m m i s s a r i o e u r o p e o p e r g l i A f f a r i e c o n o m i c i , n o n è i l t e m p o d e i t o n i a l l a r m i s t i c i s u l q u a d r o m a c r o : « N o n c r e d o c h e d o b b i a m o e n f a t i z z a r e p i ù d i t a n t o i l p e s o d e l d e b i t o e u r o p e o » h a d e t t o . R i f e r e n d o s i a l l ’ I t a l i a h a p o i a g g i u n t o c h e i l p u n t o è l a p r e s s i o n e c h e a r r i v a d a l l a s o c i e t à r e a l e — i n v e c c h i a m e n t o , s q u i l i b r i d e l l a s p e s a , n u o v e v u l n e r a b i l i t à — e d a i c o s t i p e r l a t r a n s i z i o n e v e r d e e l a d i f e s a . Q u i , s e c o n d o G e n t i l o n i , l e i n t e l l i g e n z e r e l a z i o n a l i d i v e n t a n o p o l i t i c a e c o n o m i c a : i l m o d o i n c u i c o m u n i t à , i s t i t u z i o n i e i m p r e s e c o l l a b o r a n o d e t e r m i n a l a c a p a c i t à d i t e n e r e i n s i e m e c o n t i e c o e s i o n e . « I l t e m a v e r o è l a p r e s s i o n e s u l l a f i n a n z a p u b b l i c a . L a s o l i t u d i n e è s t a t a d e f i n i t a l a m a l a t t i a d e l s e c o l o – h a d e t t o G e n t i l o n i – C o m e r e g g e r e ? A b b i a m o d u e l e v e . P r i m o : l a c r e s c i t a . N o n t o r n e r e m o a g l i a n n i ’ 7 0 , m a a s p i r a r e a u n a c r e s c i t a t r a l ’ 1 , 5 e i l 2 % ” — i n l i n e a c o n U S A e U E — s a r e b b e g i à m o l t o . S e r v o n o s o s t e g n o a l l e i m p r e s e , s a l a r i p i ù a l t i v i s t o c h e i n I t a l i a s o n o s t a g n a n t i d a g l i a n n i ’ 9 0 e u n u s o r a p i d o e d e f f i c a c e d e l l e r i s o r s e e u r o p e e a n c o r a d i s p o n i b i l i . S e c o n d o : d o b b i a m o r i p e n s a r e i l w e l f a r e e l e e n t r a t e ” . I l w e l f a r e s e c o n d o G e n t i l o n i v a r i p e n s a t o i n c h i a v e r e l a z i o n a l e m e n t r e d a l l a t o d e l l e e n t r a t e c ’ è d a a f f r o n t a r e i l “ g r a n d i s s i m o t e m a d i c o m e t a s s a r e i g i g a n t i d e l w e b , q u e s t i o n e c h e d i v e n t a s u b i t o g e o p o l i t i c a » . L a p r o f e s s o r e s s a E n r i c a M a r i a C h i a p p e r o h a r i c h i a m a t o l ’ u r g e n z a d i r i a l l i n e a r e f i n a n z a e d e c o n o m i a r e a l e , c o s ì c h e r i s p a r m i o e c r e d i t o t o r n i n o a s e r v i r e l e c o m u n i t à . I l p u n t o d i p a r t e n z a è u n c a m b i o d i p a r a d i g m a : « c i v u o l e u n n u o v o m o d e l l o d i s v i l u p p o » , p e r c h é i d a t i s u d i s u g u a g l i a n z e e i n s o s t e n i b i l i t à m o s t r a n o i l i m i t i d e l l ’ i m p i a n t o a t t u a l e . N e g l i u l t i m i d e c e n n i , h a s p i e g a t o , i m e r c a t i f i n a n z i a r i « h a n n o s c a r i c a t o i r i s c h i s u i c o n s u m a t o r i e s u i l a v o r a t o r i , s p e s s o i p i ù d e b o l i » , a l i m e n t a n d o « l o s c o l l a m e n t o c h e e s i s t e t r a e c o n o m i a r e a l e e e c o n o m i a f i n a n z i a r i a » . P e r i n v e r t i r e l a r o t t a , C h i a p p e r o h a i n d i c a t o t r e c a n t i e r i . P r i m o , r i c o s t r u i r e f i d u c i a : « r i c o s t r u i r e q u e l r a p p o r t o f i d u c i a r i o c h e è a l l a b a s e d i o g n i s i s t e m a d e l c r e d i t o e d e l r i s p a r m i o » , v a l o r i z z a n d o l e b a n c h e d i t e r r i t o r i o e l e i m p r e s e g e n e r a t i v e . S e c o n d o , m i s u r a r e c i ò c h e c o n t a : « d o t a r c i d i s t r u m e n t i c h e c i p e r m e t t o n o d i v e d e r e m e g l i o , d i m i s u r a r e m e g l i o l a r i c c h e z z a r e a l e » , c o s ì d a r i c o n o s c e r e i l v a l o r e s o c i a l e p r o d o t t o d a f i n a n z a e i m p r e s a e o r i e n t a r e c o e r e n t e m e n t e l e r i s o r s e . T e r z o , i n c l u s i o n e f i n a n z i a r i a : c h i e d e r s i q u a l è « l ’ e f f e t t i v a p o s s i b i l i t à d i a v e r e a c c e s s o a l c r e d i t o » p e r p e r s o n e e a r e e v u l n e r a b i l i e c o m e r i d u r n e i l c o s t o , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r i d u r r e i d i v a r i t e r r i t o r i a l i .