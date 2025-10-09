R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - D a l c u o r e d e l l ’ A l t o M o l i s e , t r a l e c r e s t e a p p e n n i n i c h e , a l l a V a l l e d e l B e l i c e , i n S i c i l i a , p a s s a n d o a l l ’ e n t r o t e r r a l u c a n o e p u g l i e s e : è l ’ I t a l i a d e i ' P a r c h i d e l V e n t o ' . Q u i , f u o r i d a i c i r c u i t i t u r i s t i c i p i ù f r e q u e n t a t i , s i p o s s o n o s c o p r i r e t e r r i t o r i d o v e g l i i m p i a n t i e o l i c i n o n s o l o s o n o l a b o r a t o r i d i t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a m a a n c h e a t t r a t t o r i d i t u r i s m o . A r a c c o n t a r l o s o n o i 2 9 i m p i a n t i s e l e z i o n a t i d a L e g a m b i e n t e , d i c u i 7 n e l 2 0 2 5 , a l c e n t r o d e l l a q u a r t a e d i z i o n e d e l l a g u i d a t u r i s t i c a ' P a r c h i d e l V e n t o ' , r e a l i z z a t a d a l l ’ a s s o c i a z i o n e a m b i e n t a l i s t a c o n i l c o n t r i b u t o d i A g s m A i m , R w e , W i n d e r g , i l p a t r o c i n i o d i A n e v , e p r e s e n t a t a o g g i a l l a F i e r a I n t e r n a z i o n a l e d e l T u r i s m o a R i m i n i . “ P e r c o n t r a s t a r e l ’ e m e r g e n z a c l i m a t i c a e m i g l i o r a r e l e c o n d i z i o n i s o c i a l i d e l n o s t r o P a e s e - c o m m e n t a K a t i u s c i a E r o e r e s p o n s a b i l e e n e r g i a d i L e g a m b i e n t e - è f o n d a m e n t a l e n o n s o l o f a r c r e s c e r e l a p r o d u z i o n e d a r i n n o v a b i l i e r e n d e r e f i n a l m e n t e i l n o s t r o s i s t e m a e n e r g e t i c o l i b e r o d a c a r b o n e , p e t r o l i o e g a s , e s c l u d e n d o l ’ i n u t i l e e c o s t o s o r i t o r n o a l n u c l e a r e , m a a n c h e f a r e i n m o d o c h e q u e s t e t e c n o l o g i e p o r t i n o s e m p r e p i ù v a n t a g g i a i t e r r i t o r i e a l l e c o m u n i t à . C o n l a n o s t r a g u i d a t u r i s t i c a P a r c h i d e l V e n t o , g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e d i d i v e r s i p a r t n e r , r a c c o n t i a m o a c i t t a d i n i , t u r i s t i , c u r i o s i m a a n c h e i m p r e s e e a m m i n i s t r a z i o n i c o m e c i ò s i a p o s s i b i l e p e r c h é u n p a r c o e o l i c o , s e b e n i n t e g r a t o c o n i l t e r r i t o r i o , p u ò e s s e r e u n v o l a n o p e r a t t i r a r e c u r i o s i t à v e r s o i t e r r i t o r i i n c u i s o n o o s p i t a t i , v a l o r i z z a n d o l e a t t i v i t à e s i s t e n t i ” . “ I n t o r n o a i p a r c h i e o l i c i c h e r a c c o n t i a m o a l l ’ i n t e r n o d e l l a G u i d a P a r c h i d e l V e n t o - a g g i u n g e S e b a s t i a n o V e n n e r i , r e s p o n s a b i l e t u r i s m o d i L e g a m b i e n t e - s t a n n o n a s c e n d o s e m p r e d i p i ù o p p o r t u n i t à i n t e r e s s a n t i , c o m e p e r c o r s i c i c l o p e d o n a l i , p a s s e g g i a t e a c a v a l l o , i l p a s s a g g i o d e l G i r o d ’ I t a l i a . M a a n c h e i m p i a n t i p e r f e t t a m e n t e i n t e g r a t i c o n v i t i g n i e u l i v e t i e c h e p e r m e t t o n o d i r i s c o p r i r e t r a d i z i o n i e c u l t u r e s t o r i c h e , o r m a i d i m e n t i c a t i d a m o l t i . Q u e s t i i m p i a n t i s o n o l a d i m o s t r a z i o n e c h e i n t e g r a r e n u o v i i m p i a n t i n e l p a e s a g g i o è n o n s o l o p o s s i b i l e m a a n c h e u n a s f i d a c h e p u ò e s s e r e a f f r o n t a t a s o l o c o n i l c o n s e n s o d e l l e c o m u n i t à a t t r a v e r s o f o r m e i n n o v a t i v e e a f f a s c i n a n t i d i v a l o r i z z a z i o n e d e l l e r i s o r s e l o c a l i ” . L e g a m b i e n t e r i c o r d a c h e i n I t a l i a l ’ e o l i c o s v o l g e u n r u o l o s e m p r e p i ù r i l e v a n t e , a r r i v a n d o a d a g o s t o 2 0 2 5 a q u o t a 1 3 . 3 5 6 M W d i p o t e n z a i n s t a l l a t a , d i c u i 6 8 5 r e a l i z z a t i n e l 2 0 2 4 e 3 3 7 n e l 2 0 2 5 , i n g r a d o d i p r o d u r r e , n e l 2 0 2 4 , c o m p l e s s i v a m e n t e 2 2 . 0 6 8 G W h / a d i e n e r g i a e l e t t r i c a , p a r i a l f a b b i s o g n o d i c i r c a 8 , 1 m i l i o n i d i f a m i g l i e . U n n u m e r o c h e n e g l i u l t i m i v e n t ’ a n n i è c r e s c i u t o p a s s a n d o d a 1 . 1 3 1 M W d e l 2 0 0 4 a i n u m e r i a t t u a l i , p e r m e t t e n d o a q u e s t a t e c n o l o g i a d i p r o d u r r e i l 1 7 , 2 % d e l t o t a l e p r o d o t t o d a f o n t i r i n n o v a b i l i e d i f o r n i r e u n c o n t r i b u t o r i s p e t t o a i c o n s u m i c o m p l e s s i v i i t a l i a n i p a r i a l 7 % . " P e r a c c e l e r a r e l a d i f f u s i o n e d e l l ’ e o l i c o , s i a a t e r r a s i a a m a r e , o c c o r r e p e r ò s n e l l i r e e v e l o c i z z a r e g l i i t e r a u t o r i z z a t i v i c o i n v o l g e n d o s e m p r e p i ù c o m u n i t à e t e r r i t o r i , s e m p l i f i c a n d o a n c h e l a n o r m a t i v a p e r i l r e p o w e r i n g d e g l i i m p i a n t i e s i s t e n t i " , a v v e r t e l ' a s s o c i a z i o n e .