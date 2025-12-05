R o m a , 5 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - A g s m A i m h a a c q u i s i t o , d a l G r u p p o A r e n E l e c t r i c P o w e r e d a S i s t e m i E n e r g e t i c i q u a t t r o p a r c h i e o l i c i i n p r o v i n c i a d i F o g g i a , p e r u n a p o t e n z a t o t a l e d i 5 2 , 6 m e g a w a t t e u n a p r o d u z i o n e s t i m a t a d i o l t r e 1 0 5 g i g a w a t t o r a a l l ’ a n n o , p a r i a l f a b b i s o g n o e n e r g e t i c o d i c i r c a 4 0 . 0 0 0 f a m i g l i e . G l i i m p i a n t i a c q u i s i t i s o n o : E l c e 2 ( p o t e n z a i n s t a l l a t a d i 2 6 , 3 M W ) , S p a r t i v e n t o ( p o t e n z a i n s t a l l a t a d i 1 3 , 5 M W ) , L a P e s c i a ( 8 , 4 M W ) e R a m a t o l a ( 4 , 4 M W ) . C o n q u e s t o i n g r e s s o n e l p o r t a f o g l i o i m p i a n t i , A g s m A i m r a g g i u n g e 2 3 1 M W d i p o t e n z a r i n n o v a b i l e i n s t a l l a t a . I l p o r t a f o g l i o s i d i s t i n g u e p e r l a p r e s e n z a d i t u r b i n e d i p r o d u t t o r i t i e r - 1 . G l i i m p i a n t i s o n o i n c e n t i v a t i s e c o n d o i p r i n c i p a l i s c h e m i n a z i o n a l i . “ Q u e s t a a c q u i s i z i o n e è u n u l t e r i o r e p a s s o s t r a t e g i c o p e r l a c r e s c i t a d e l G r u p p o A g s m A i m n e l l e r i n n o v a b i l i . A u m e n t a r e l a n o s t r a c a p a c i t à d i p r o d u z i o n e d i e n e r g i a p u l i t a s i g n i f i c a c o n t r i b u i r e i n m o d o c o n c r e t o a l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e f o r n i r e e n e r g i a v e r d e a d e c i n e d i m i g l i a i a d i f a m i g l i e " , d i c h i a r a F e d e r i c o T e s t a , p r e s i d e n t e d e l G r u p p o A g s m A i m . P e r A l e s s a n d r o R u s s o , c o n s i g l i e r e d e l e g a t o d e l G r u p p o A g s m A i m , " c o n q u e s t a o p e r a z i o n e c i a v v i c i n i a m o a g l i o b i e t t i v i d e l p i a n o i n d u s t r i a l e , p u n t a n d o a s u p e r a r e 1 T W h d i e n e r g i a p r o d o t t a e n t r o i l 2 0 3 0 . L ’ a m p l i a m e n t o d e l p o r t a f o g l i o e o l i c o , i n s i e m e a g l i i n v e s t i m e n t i r e c e n t i n e l f o t o v o l t a i c o , c i p e r m e t t e d i d i v e r s i f i c a r e l e n o s t r e f o n t i r i n n o v a b i l i e c r e a r e v a l o r e p e r i t e r r i t o r i ” . " L ’ o p e r a z i o n e d i d i s m i s s i o n e d e l n o s t r o p o r t a f o g l i o e o l i c o - a g g i u n g e G a b r i e l e G e n t i l i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i A r e n E l e c t r i c P o w e r - s i i n s e r i s c e n e l p i a n o i n d u s t r i a l e d e l g r u p p o p e r i l 2 0 2 5 - 2 0 2 7 c h e p r e v e d e , f r a l ’ a l t r o , l ’ i m p l e m e n t a z i o n e d i u n a s t r a t e g i a d i a s s e t s r o t a t i o n f i n a l i z z a t a a l i b e r a r e r i s o r s e d a d e s t i n a r e a n u o v i i n v e s t i m e n t i . L a c e s s i o n e p e r m e t t e r à d i a c c e l e r a r e i l p e r c o r s o d i c r e s c i t a e d i f a v o r i r e l a c r e a z i o n e d i v a l o r e ” .