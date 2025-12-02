R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l G r u p p o A g s m A i m , t r a m i t e l a c o n t r o l l a t a A g s m A i m P o w e r , h a p e r f e z i o n a t o l ’ a c q u i s i z i o n e d i d u e i m p i a n t i f o t o v o l t a i c i a t e r r a . L ’ o p e r a z i o n e - s p i e g a A g s m A i m i n u n a n o t a - s i i n s e r i s c e n e l p r o g r a m m a d i i n v e s t i m e n t i p r e v i s t o d a l P i a n o I n d u s t r i a l e 2 0 2 5 - 2 0 3 0 c h e , c o n o l t r e 5 0 0 m i l i o n i d i e u r o a l l o c a t i p e r l o s v i l u p p o d i i m p i a n t i d a f o n t i r i n n o v a b i l i , p u n t a a p o s i z i o n a r e i l G r u p p o A g s m A i m q u a l e p l a y e r p r o t a g o n i s t a d i u n a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a s o s t e n i b i l e e d i f f u s a s u s c a l a n a z i o n a l e . S i t u a t i n e l c o m u n e d i S a r m a t o i n p r o v i n c i a d i P i a c e n z a , g l i i m p i a n t i f o t o v o l t a i c i a c q u i s i t i d a A g s m A i m P o w e r s v i l u p p a n o r i s p e t t i v a m e n t e u n a p o t e n z a i n s t a l l a t a d i 7 , 6 1 M W e d i 7 , 4 1 M W . L a p r o d u z i o n e a n n u a d i e n e r g i a e l e t t r i c a p u l i t a , s t i m a t a i n c i r c a 2 5 . 0 0 0 M W h , è i n g r a d o d i c o p r i r e i l f a b b i s o g n o e n e r g e t i c o d i o l t r e 9 m i l a f a m i g l i e , a b b a t t e n d o c i r c a 6 m i l a t o n n e l l a t e d i C O 2 e q u i v a l e n t e a l l ’ a n n o . G r a z i e a q u e s t a o p e r a z i o n e M & A s a l e a 1 7 9 M W l a c a p a c i t à d a f o n t i r i n n o v a b i l i g e s t i t a d a l G r u p p o A g s m A i m , o f f r e n d o u n e f f i c a c e c o n t r i b u t o a l r a g g i u n g i m e n t o d e g l i o b i e t t i v i d e l P i a n o I n d u s t r i a l e c h e , e n t r o i l 2 0 3 0 , p u n t a a r a g g i u n g e r e i l 7 0 % d i p o t e n z a i n s t a l l a t a d a f o n t i r i n n o v a b i l i . I n q u e s t ’ o t t i c a n e l l u g l i o d i q u e s t ’ a n n o , e r a s t a t a f i r m a t a l ’ a c q u i s i z i o n e d i a l t r i 2 2 i m p i a n t i f o t o v o l t a i c i i n V e n e t o , E m i l i a - R o m a g n a , U m b r i a , L a z i o e C a m p a n i a . “ C o n q u e s t a n u o v a a c q u i s i z i o n e s i c o n c r e t i z z a u n p a s s o i m p o r t a n t e n e l l o s v i l u p p o d e l n o s t r o P i a n o I n d u s t r i a l e e s i c o n f e r m a l a v i s i o n e c o n c u i i l G r u p p o A g s m A i m i n t e n d e c o g l i e r e l e s f i d e d e l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a . C a p i l l a r i z z a r e l a n o s t r a p r e s e n z a s u l l ’ i n t e r o t e r r i t o r i o n a z i o n a l e s i g n i f i c a c o n s o l i d a r e u n a s s e t s t r a t e g i c o m a , i n p a r t i c o l a r e , p a r t e c i p a r e a t t i v a m e n t e a l l a c o s t r u z i o n e d i u n m o d e l l o e n e r g e t i c o s o s t e n i b i l e e a c c e s s i b i l e a u n a p l a t e a s e m p r e p i ù e s t e s a d i p e r s o n e ” , h a a f f e r m a t o F e d e r i c o T e s t a , p r e s i d e n t e d i A g s m A i m . “ L ’ o b i e t t i v o d e l 7 0 % d i p o t e n z a e l e t t r i c a i n s t a l l a t a d a f o n t i r i n n o v a b i l i , f i s s a t o d a l n o s t r o P i a n o I n d u s t r i a l e , o g g i è u n p o ' p i ù v i c i n o . L ’ o p e r a z i o n e d i a c q u i s i z i o n e d i d u e n u o v i i m p i a n t i f o t o v o l t a i c i r a t i f i c a l a c a p a c i t à d e l G r u p p o A g s m A i m d i t r a d u r r e i n a z i o n e l a p r o p r i a v i s i o n e d i f u t u r o e r a c c o n t a l e m o d a l i t à c o n c u i i n t e n d i a m o c o g l i e r e l e o p p o r t u n i t à d i u n ’ e c o n o m i a a b a s s e e m i s s i o n i , o p e r a n d o s c e l t e c h e c i c o n s e n t a n o d i e s p r i m e r e q u a l i t à p r o d u t t i v a , a f f i d a b i l i t à e s i c u r e z z a , p e r d i v e n t a r e p r o t a g o n i s t i r i c o n o s c i b i l i e c o e r e n t i d e l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e a m b i e n t a l e n a z i o n a l e ” , h a d i c h i a r a t o A l e s s a n d r o R u s s o , c o n s i g l i e r e d e l e g a t o d i A g s m A i m .