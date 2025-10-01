R i m i n i , 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - H a n n o p i c c h i a t o e d r o g a t o l a f i g l i a 1 8 e n n e p e r c o s t r i n g e r l a a s p o s a r e u n c o n n a z i o n a l e i n B a n g l a d e s h : a r r e s t a t i i g e n i t o r i d a i c a r a b i n i e r i d i R i m i n i . L e i n d a g i n i , a v v i a t e n e l l o s c o r s o f e b b r a i o , h a n n o r i c o s t r u i t o c h e , n e l l ’ a r c o t e m p o r a l e c o m p r e s o t r a n o v e m b r e 2 0 2 4 e a p r i l e 2 0 2 5 , l a c o p p i a a v r e b b e c o s t r e t t o l a g i o v a n e a d a c c e t t a r e u n m a t r i m o n i o c o m b i n a t o c o n u n c o n n a z i o n a l e d a l o r o s c e l t o , c e l e b r a t o i n B a n g l a d e s h i l 1 7 d i c e m b r e 2 0 2 4 . S e c o n d o q u a n t o e m e r s o d a l l e i n d a g i n i d e i c a r a b i n i e r i , i d u e g e n i t o r i a v r e b b e r o t r a t t o i n i n g a n n o l a f i g l i a , c o n v i n c e n d o l a a r e c a r s i i n B a n g l a d e s h c o n u n a s c u s a . U n a v o l t a g i u n t a p e r ò n e l P a e s e n a t a l e , l e a v r e b b e r o s o t t r a t t o i m m e d i a t a m e n t e i d o c u m e n t i e l a c a r t a d i c r e d i t o e a q u e l p u n t o l a r a g a z z a a v r e b b e a p p r e s o i l v e r o m o t i v o d e l v i a g g i o . L a g i o v a n e s a r e b b e s t a t a i n o l t r e c o s t a n t e m e n t e c o n t r o l l a t a , s u b e n d o m i n a c c e e m a l t r a t t a m e n t i , f i n o m o m e n t o i n c u i è s t a t a c o s t r e t t a a l m a t r i m o n i o c o m b i n a t o c o n u n u o m o m o l t o p i ù g r a n d e d i l e i a p p a r t e n e n t e a u n a f a c o l t o s a f a m i g l i a . D o p o l e n o z z e l a s i t u a z i o n e s i s a r e b b e u l t e r i o r m e n t e a g g r a v a t a : l a v i t t i m a s a r e b b e s t a t a c o s t r e t t a a d a s s u m e r e f a r m a c i p r o p e d e u t i c i a f a v o r i r e u n a g r a v i d a n z a e c a l m a n t i , a l f i n e d i f i a c c a r e l a s u a v o l o n t à . S f r u t t a n d o i l d e s i d e r i o e s p r e s s o d a i p a r e n t i d i u n a r a p i d a m a t e r n i t à , l a r a g a z z a è r i u s c i t a a c o n v i n c e r e i g e n i t o r i a f a r l e f a r e r i e n t r o t e m p o r a n e a m e n t e i n I t a l i a , c o s ì d a p o t e r r i t r o v a r e l a s e r e n i t à p e r s a . G i u n t a l o s c o r s o a p r i l e a l l ’ a e r o p o r t o d i B o l o g n a , l a r a g a z z a è s t a t a i m m e d i a t a m e n t e p r e s a i n c a r i c o d a i m i l i t a r i d e l N u c l e o i n v e s t i g a t i v o e p o r t a t a i n l o c a l i t à s e g r e t a , r a c c o n t a n d o a g l i i n v e s t i g a t o r i q u a n t o l e e r a a c c a d u t o . L a g i o v a n e è s t a t a i n o l t r e s u p p o r t a t a d a s t r u t t u r e t e r r i t o r i a l i d i a s s i s t e n z a a l l e d o n n e v i t t i m e d i v i o l e n z e e a b u s i , c h e h a n n o c o o p e r a t o i n s t r e t t a s i n e r g i a c o n l ’ A r m a . I c o n i u g i s o n o s t a t i r i n t r a c c i a t i d a i C a r a b i n i e r i p r e s s o l ’ a b i t a z i o n e d i r e s i d e n z a e s o t t o p o s t i a g l i a r r e s t i d o m i c i l i a r i , a d i s p o s i z i o n e d e l l ’ a u t o r i t à g i u d i z i a r i a .