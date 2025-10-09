Roma, 9 ott. (Adnkronos Salute) - "È un passo davvero importante per poter rendere fruibile ai pazienti italiani con emoglobinopatie, quindi con talassemia e con anemia falciforme, un trattamento che ha numerosi vantaggi". Così Franco Locatelli, professore di Pediatria presso lUniversità Cattolica del Sacro Cuore di Roma e direttore del Dipartimento di Ematologia e oncologia pediatrica dellOspedale Pediatrico Bambino Gesù, commenta la notizia della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, da parte dellAgenzia italiana del farmaco (Aifa), della rimborsabilità di exagamglogene autotemcel (exa-cel), la prima e unica terapia di editing genetico approvata in Europa per il trattamento di pazienti con beta-talassemia trasfusione-dipendente (Tdt) e anemia falciforme severa (Scd). "Il primo vantaggio", illustra Locatelli, sperimentatore principale degli studi Climb-111 e Climb-121 che hanno portato al via libera da parte delle Agenzie regolatorie del trattamento, riguarda proprio la possibilità di essere "fruibile da tutti coloro" che rispondono ai criteri di "rimborsabilità da parte dellAifa", cosa molto diversa "rispetto al trapianto di midollo osseo dove vi è la necessità di identificare un donatore compatibile. Il secondo aspetto rilevante - continua lesperto - è che il profilo di sicurezza di una terapia fondata sulle cellule editate per riattivare la sintesi dellemoglobina fetale è decisamente superiore rispetto a quello di un trapianto allogenico, e quindi può essere considerato anche per quei pazienti adolescenti, giovani adulti per i quali un trapianto di cellule staminali allogeniche è troppo rischioso". Un ulteriore punto di forza riguarda lefficacia. "I dati derivanti dalle sperimentazioni cliniche sono particolarmente incoraggianti ed entusiasmanti - sottolinea - Basti pensare che, nello studio per limpiego nella talassemia, che ho coordinato a livello internazionale, tutti i pazienti che hanno ricevuto linfusione delle cellule editate, allultima analisi effettuata, hanno raggiunto lindipendenza trasfusionale. Tre hanno necessitato di più tempo rispetto ai rimanenti 53, ma in totale 56 su 56 hanno smesso di ricevere trasfusioni, con livelli di emoglobina medi attorno ai 12 grammi per decilitro. Certo - osserva - i livelli non sono solo tali da renderli indipendenti dalle trasfusioni, ma anche così buoni da garantire unottima qualità di vita". A tale proposito, sono "appena stati pubblicati 2 studi sulla rivista Blood Advances - chiarisce Locatelli - che documentano un netto beneficio sia per la popolazione dei talassemici che dei falcemici, negli adolescenti e negli adulti". Nel dettaglio, "per i falcemici si riduce il rischio di ospedalizzazione per crisi vaso-occlusive dolorose importanti; per i talassemici aumenta la frequenza scolastica negli adolescenti, migliora la performance fisica e lavorativa e si riduce la fatica", o fatigue, un senso di profonda stanchezza molto debilitante e tipico della patologia. Si tratta di "un risultato straordinario". Attualmente il trattamento è indicato e rimborsato per pazienti dai 12 al 35 anni. "Sono limiti derivanti dallevidenza delle sperimentazioni cliniche, cioè dai criteri sviluppati nel corso dei trial", precisa lesperto. È però "in corso lo studio per ampliarne limpiego a livello pediatrico. Anche qui, il Bambino Gesù è lunica istituzione italiana che vi partecipa - aggiunge - I dati verranno presentati al prossimo congresso della Società Americana di Ematologia nei primi giorni di dicembre e, senza voler anticipare nulla per rispetto dellembargo, posso dire che sono dati molto confortanti". Del resto, riflette "il filone dellediting del genoma è importante e certamente porterà ne sono certo alla cura di altre malattie ereditarie. Ma lediting del genoma - afferma Locatelli - potrebbe svolgere un ruolo rilevante anche negli approcci di terapie antitumorali, con lediting delle cellule Cart-T per renderle più efficienti e più durature nel tempo. È una svolta epocale -rimarca - davvero una rivoluzione che va incontro a quelli che sono i bisogni dei pazienti".