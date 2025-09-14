R o m a , 1 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o d i f r o n t e a u n a s f i d a e p o c a l e . C o n t i n u e r e m o a v i g i l a r e e a c o n t r a s t a r e l ' a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a e i l p r e m i e r a t o c h e v u o l e i n d e b o l i r e i l P a r l a m e n t o e i p o t e r i d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a . C o n t i n u e r e m o a c o n t r a s t a r e a n c h e q u e s t a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a c h e v u o l e s o l o i n d e b o l i r e i l p o t e r e g i u d i z i a r i o . L a d e s t r a l o h a s e m p r e f a t t o , v i v e p e s i e c o n t r a p p e s i c o m e l a c c i e l a c c i u o l i . L a d e m o c r a z i a n o n è d e l e g a i n b i a n c o d a t a o g n i 5 a n n i a l m o m e n t o d e l v o t o " . C o s ì E l l y S c h l e i n a l l a f e s t a d e l l ' U n i t à d i R e g g i o E m i l i a .