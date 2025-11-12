R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o n m i s t a n c o d i r i p e t e r e c h e i C o m u n i c o s t i t u i s c o n o l a p r i m a l i n e a d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a e c h e i c i t t a d i n i v i s i r i c o n o s c o n o . L ’ e s s e r e t e r m o m e t r o d e l l a p a r t e c i p a z i o n e c i v i c a e , d u n q u e , d e l l a f i d u c i a n e l l e i s t i t u z i o n i d e l l a R e p u b b l i c a , s o l l e c i t a a s s i c u r a r e c h e e s s i s i a n o s p e c c h i o d e l l a v o l o n t à p o p o l a r e , t a n t o p i ù i n u n m o m e n t o d i p r e o c c u p a n t e f l e s s i o n e d e l l ’ e s e r c i z i o d e l v o t o . V o r r e i r i p e t e r e d i f r o n t e a v o i c h e n o n p o s s i a m o a c c o n t e n t a r c i d i u n a d e m o c r a z i a a b a s s a i n t e n s i t à . Q u e s t a c a r e n z a n o n p o t r e b b e i n a l c u n m o d o e s s e r e c o l m a t a d a m e c c a n i s m i t e c n i c i , c h e p o t r e b b e r o , i n q u a l c h e c a s o , a g g r a v a r l a : l a r a p p r e s e n t a t i v i t à è u n ’ a l t r a c o s a . L a r i d u z i o n e d e l l ’ a f f l u e n z a a l l e u r n e è u n a s f i d a p e r c h i c r e d e n e l v a l o r e d e l l a p a r t e c i p a z i o n e d e m o c r a t i c a d e i c i t t a d i n i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l s u o i n t e r v e n t o a l l ' A s s e m b l e a d e l l ' A n c i .