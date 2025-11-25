L e c c e , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e P r o v i n c e s o n o l ’ e n t e d i c o n n e s s i o n e t r a c i t t à e t e r r i t o r i l o n t a n i d a l l e m a g g i o r i v i e d i c o m u n i c a z i o n e , t r a v i t a u r b a n a e v i t a n e l l e a r e e i n t e r n e e m o n t a n e . I l l o r o r u o l o è p r e z i o s o s u l t e r r e n o d e l l a c o e s i o n e , a p a r t i r e d a i t r a d i z i o n a l i a m b i t i d e l l e c o m u n i c a z i o n i e d e l l ’ i s t r u z i o n e , p e r c o n t r a s t a r e l a r i s c h i o s a c o n d i z i o n e c h e , p e r a l c u n i s e t t o r i d e l l a p o p o l a z i o n e i d i r i t t i d i c i t t a d i n a n z a s i a n o r e s i d i f a t t o m e n o f r u i b i l i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a L e c c e a l l ' A s s e m b l e a d e l l e P r o v i n c e d ' I t a l i a .