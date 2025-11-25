L e c c e , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a C o s t i t u z i o n e s a n c i s c e c h e l e P r o v i n c e s o n o E n t i a u t o n o m i c o n i p r o p r i s t a t u t i , p o t e r i , f u n z i o n i . S i t r a t t a d i p r e v i s i o n i c h e n o n p o s s o n o e s s e r e a c c a n t o n a t e . L e P r o v i n c e , t i t o l a r i d i q u e s t o s t a t u s , v i v o n o t u t t o r a , n e l s e r v i z i o c h e r e n d o n o a l l e c o m u n i t à e a i t e r r i t o r i u n a t r a n s i z i o n e i n c o m p i u t a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a L e c c e a l l ' A s s e m b l e a d e l l e P r o v i n c e d ' I t a l i a . " L a l e g g e d e l 2 0 1 4 - h a q u i n d i r i c o r d a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - è i n t e r v e n u t a s u f u n z i o n i , a m b i t i d i i n t e r v e n t o e p r o c e d u r e i n p r e v i s i o n e d i u n r i a s s e t t o c o s t i t u z i o n a l e c h e n o n s i è r e a l i z z a t o . I l p r o c e s s o a l l o r a p r e v i s t o s i è i n t e r r o t t o e n o n è s t a t o r i p r e s o n è c o m p i u t o . S o n o r i m a s t e l e i n c e r t e z z e s u l r u o l o d e l l e P r o v i n c e , s u l l ' e s e r c i z i o d e i c o m p i t i , s u g l i i n d i r i z z i d a a s s u m e r e e q u e s t o i n c i d e s u l l ' i n t e r o c o m p l e s s o d e l l e A u t o n o m i e , c o n p r o b l e m i e v i d e n t i d i c o o r d i n a m e n t o e d i e f f i c a c i a " . " L e d i s f u n z i o n i , o v v i a m e n t e , n o n p r e o c c u p a n o s o l t a n t o p e r l e r e l a z i o n i f r a g l i e n t i t e r r i t o r i a l i m a a n c h e , e s o p r a t t u t t o , p e r l a q u a l i t à d e i s e r v i z i r e s i a i c i t t a d i n i , p e r l e o p p o r t u n i t à c h e d e v o n o e s s e r e p r o m o s s e e n o n m i s c o n o s c i u t e , p e r i d i r i t t i c h e v a n n o g a r a n t i t i n e l n o s t r o P a e s e s e c o n d o u n a m i s u r a d i u g u a g l i a n z a . T u t t o q u e s t o - h a s o t t o l i n e a t o M a t t a r e l l a - p o n e i n t e r r o g a t i v i c h e è n e c e s s a r i o s u p e r a r e c o n o r g a n i c i i n t e r v e n t i l e g i s l a t i v i " .