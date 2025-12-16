R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " C r e d o c h e l ' a n n o p r o s s i m o a n d r e m o " a d a n a l i z z a r e l a r i f o r m a d e l p r e m i e r a t o " n e l m e r i t o a n c h e q u i a l l a C a m e r a . I o o v v i a m e n t e s p e r o s e m p r e n e l c o n s e n s o p i ù a m p i o p o s s i b i l e , p e r c h é s e c ' è u n c o n s e n s o a m p i o s i g n i f i c a c h e è u n a r i f o r m a c o n d i v i s a e p r o b a b i l m e n t e è g i à e n t r a t a i n q u e l l o c h e è i l s e n t i m e n t o d i t u t t a l ' o p i n i o n e p u b b l i c a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , i n c o n t r a n d o l ' A s s o c i a z i o n e s t a m p a p a r l a m e n t a r e p e r g l i a u g u r i d i f i n e a n n o .