R o m a , 1 2 s e t t . ( A d n k r o n o s ) - " E ' u n a r i f o r m a i m p o r t a n t i s s i m a . S e r v e s t a b i l i z z a r e l a d e m o c r a z i a n e l n o s t r o P a e s e c h e è a r i s c h i o " . L o h a d e t t o i l s i n d a c o d i I m p e r i a e d e x m i n i s t r o C l a u d i o S c a j o l a a L i g u r i a d ' A u t o r e , l a r a s s e g n a p r o m o s s a d a V i s F a c t o r a R a p a l l o . " S e i l b r a v o s i n d a c o B a g n a s c o d i R a p a l l o p a s s e g g i a p e r R a p a l l o e c h i e d e ' s e n t i u n p o ' c ' è i l n u o v o s i n d a c o , è b r a v i s s i m o ' , e p o i s i g i r a e d i c e ' c ' è i l p r o c u r a t o r e d e l l a R e p u b b l i c a ' , l a g e n t e c o r r e v e r s o i l p r o c u r a t o r e d e l l a R e p u b b l i c a p e r c h é c o m a n d a l u i . N o n c ' è d u b b i o c h e a b b i a m o s o v v e r t i t o l ' o r d i n e d e m o c r a t i c o i n q u e s t o P a e s e . A b b i a m o d a t o u n r u o l o a l l a m a g i s t r a t u r a c h e è a s s o l u t a m e n t e i m p r o p r i o . L a r i f o r m a è f o n d a m e n t a l e p e r l a g a r a n z i a c h e s i p o s s a r i c o s t r u i r e u n v a l o r e d e m o c r a t i c o s u l l ' e q u i l i b r i o d e i p o t e r i " , h a s o t t o l i n e a t o . P e r c h é c i è r i u s c i t a M e l o n i e n o n B e r l u s c o n i ? " P e r c h é g l i a l l e a t i d e l n o s t r o g o v e r n o c o n B e r l u s c o n i n o n c i h a n n o p e r m e s s o d i f a r l a p e r c h é d o v e v a c a d e r e B e r l u s c o n i p e r m a n o d e l l a m a g i s t r a t u r a . Q u e l l o c h e a d e s s o è c a m b i a t o è c h e l a M e l o n i n o n h a q u e s t o t i m o r e e q u i n d i è m e r i t o r i a s u q u e s t a r i f o r m a c h e p a s s e r à . E p a s s e r à a n c h e n e l l ' o p i n i o n e p u b b l i c a . I l p r o b l e m a è u n a l t r o e c i o è c h e è u n a r i f o r m a c h e n o n è a n c o r a s e n t i t a t r a l a g e n t e m a è s e n t i t a t r a c h i è p i ù c o l t o d a l l a p r e o c c u p a z i o n e d e l l ' e q u i l i b r i o d e i p o t e r i " , h a d e t t o a n c o r a . Q u e l l a c h e s t a v i v e n d o o g g i l a p o l i t i c a i t a l i a n a è l a " f a s e d o v e l a p o l i t i c a è a s s e s t a t a . I l m a g g i o r e r e s p o n s a b i l e d e l l a p o c h e z z a c h e o g g i h a c o m e r a p p r e s e n t a t i v i t à i l P a r l a m e n t o i t a l i a n o è d o v u t a a l l a l e g g e e l e t t o r a l e : i l c i t t a d i n o n o n s c e g l i e p i ù . Q u a n d o B e r l u s c o n i s i è a f f e r m a t o , e s i è p a s s a t i d a l l a c o s i d d e t t a P r i m a R e p u b b l i c a a l l a S e c o n d a , c ' e r a c o m e l e g g e e l e t t o r a l e i l M a t t a r e l l u m , d o v e i c o l l e g i e r a n o u n a c o m p e t i z i o n e d i r e t t a f r a p e r s o n e . I c o l l e g i e r a n o 4 7 5 , t a n t i ; q u i n d i t u n o n p o t e v i f a r e l e g g e r e l a V e l i n a o i l p r e d i l e t t o : d o v e v i f a r e l e g g e r e q u e l l o c h e , e s s e n d o c o m p e t i t i v o , d o v e v a e s s e r e p i ù b r a v o d e l l ' a l t r o . E d o v e v a e s s e r e c o n s i d e r a t o c o s ì d a i c i t t a d i n i . Q u e l l a l e g g e , c h e s e c o n d o m e n e g l i u l t i m i a n n i è s t a t a a n c o r a l a m i g l i o r e , h a p o r t a t o a u n P a r l a m e n t o r a p p r e s e n t a t i v o . C o s ' è s u c c e s s o d o p o ? D u e f a t t i , s e c o n d o m e , c h e s o n o l a c r i s i d e l l a p o l i t i c a d i a d e s s o , e c h e s o n o i l m o t i v o p e r c u i i l 5 0 % e p i ù n o n v a a v o t a r e : p e r c h é n o n s i r i c o n o s c e p i ù i n q u e l l i c h e c i s o n o " , h a a f f e r m a t o . " A q u e s t o - h a p r o s e g u i t o S c a j o l a - s i è a g g i u n t a l a r i d u z i o n e d e i p a r l a m e n t a r i , c h e è s t a t a u n a s c i o c c h e z z a , f a c e n d o c r e d e r e a l l a p o p o l a z i o n e c h e d i m i n u e n d o i p a r l a m e n t a r i d i m i n u i v a n o i c o s t i d e l l a p o l i t i c a : a b b i a m o r i d o t t o i r a p p r e s e n t a n t i d e l p o p o l o , a b b i a m o f a t t o d i m i n u i r e l a f o r z a d e l p o p o l o n e l g o v e r n o d e l l a N a z i o n e e a b b i a m o f a t t o u n a l e g g e e l e t t o r a l e d o v e t u h a i s o l o u n c o m p i t o : p e r f a r t i e l e g g e r e d e p u t a t o d e v i d i r e s e m p r e d i s ì e p i a c e r e a l l e a d e r c h e f a l e l i s t e " .