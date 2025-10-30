R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - E ' s t a t a a p p r o v a t a d e f i n i t i v a m e n t e d a l l ' a u l a d e l S e n a t o l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a , c h e i n t r o d u c e l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e d e l l a m a g i s t r a t u r a . I l d i s e g n o d i l e g g e c o s t i t u z i o n a l e h a a v u t o 1 1 2 v o t i f a v o r e v o l i , 5 9 c o n t r a r i e 9 a s t e n s i o n i . Q u e l l o f a t t o i n S e n a t o è l ' u l t i m o p a s s a g g i o p a r l a m e n t a r e , c o m e p r e v i s t o d a l l a C o s t i t u z i o n e . I n p r i m a v e r a c i s a r à i l r e f e r e n d u m c o n f e r m a t i v o , c h e l e f o r z e d i m a g g i o r a n z a h a n n o a n n u n c i a t o o g g i i n A u l a . " O g g i , c o n l ’ a p p r o v a z i o n e i n q u a r t a e u l t i m a l e t t u r a d e l l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e d e l l a g i u s t i z i a , c o m p i a m o u n p a s s o i m p o r t a n t e v e r s o u n s i s t e m a p i ù e f f i c i e n t e , e q u i l i b r a t o e v i c i n o a i c i t t a d i n i . U n t r a g u a r d o s t o r i c o e u n i m p e g n o c o n c r e t o m a n t e n u t o a f a v o r e d e g l i i t a l i a n i " . L o s c r i v e s u i s o c i a l G i o r g i a M e l o n i , c o m m e n t a n d o a c a l d o i l v o t o d e l S e n a t o s u l d d l N o r d i o . C o n l ' o k a l l a r i f o r m a " g o v e r n o e P a r l a m e n t o h a n n o f a t t o l a l o r o p a r t e , l a v o r a n d o c o n s e r i e t à e v i s i o n e . O r a l a p a r o l a p a s s e r à a i c i t t a d i n i , c h e s a r a n n o c h i a m a t i a e s p r i m e r s i a t t r a v e r s o i l r e f e r e n d u m c o n f e r m a t i v o . " L ’ I t a l i a p r o s e g u e i l s u o c a m m i n o d i r i n n o v a m e n t o , p e r i l b e n e d e l l a N a z i o n e e d e i s u o i c i t t a d i n i . P e r c h é u n ’ I t a l i a p i ù g i u s t a è a n c h e u n ’ I t a l i a p i ù f o r t e " . " I n t a n t o r i n g r a z i o i l P a r l a m e n t o , t u t t i i c o l l e g h i d e l l ' o p p o s i z i o n e , a c o m i n c i a r e d a l o r o , q u e s t a è l a r e g o l a d e l l a d e m o c r a z i a . L a m a g g i o r a n z a è s t a t a o t t i m a " , h a a f f e r m a t o i l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a , C a r l o N o r d i o , d o p o l ' a p p r o v a z i o n e d e l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a r i c o r d a n d o c h e i l p r o v v e d i m e n t o e r a " n e l p r o g r a m m a d i g o v e r n o " . " V i s o n o s i c u r a m e n t e d e l l e r a g i o n i p e r e s s e r e p e r p l e s s i s u a l c u n e s c e l t e d e l l a l e g g e c o s t i t u z i o n a l e , p e r ò v o r r e i a n c h e a g g i u n g e r e c h e , p a s s a t o i l r e f e r e n d u m e p r e s u m i b i l m e n t e i n m o d o f a v o r e v o l e , s a r e m o i n f a s e d i l e g g i a t t u a t i v e c h e p o s s o n o e d e v o n o e s s e r e f a t t e c o n i l c o n c o r s o m a g g i o r e p o s s i b i l e " , h a a f f e r m a t o . " D e v o a n c h e d i r e c h e l a m a n c a n z a d i c o n f r o n t o c ' è s t a t a s u b i t o e n o n p e r c o l p a n o s t r a p e r c h é l ' A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e m a g i s t r a t i h a r i s p o s t o c o n u n o s c i o p e r o p r i m a a n c o r a d i a v e r e u n ' i n t e r l o c u z i o n e - h a s o t t o l i n e a t o - L ' o p p o s i z i o n e s i è o p p o s t a n e t t a m e n t e a i d u e p r i n c i p i f o n d a m e n t a l i d e l l a r i f o r m a q u i n d i è o v v i o c h e i l d i a l o g o m a n c a ; m a n e l l ' a m b i t o d e l l e l e g g i a t t u a t i v e c h e f a r e m o , q u a l c o s a f o r s e s i p u ò r e c u p e r a r e e s p e r o c h e q u e s t o a v v e n g a " . D a l v i a l i b e r a d e l P a r l a m e n t o a l r e f e r e n d u m : c o s a p r e v e d e l ' i t e r " I l p r o s s i m o s t e p s a r à i l r e f e r e n d u m . I o m i a u g u r o c h e v e n g a m a n t e n u t o i n t e r m i n i g i u d i z i a r i , i n t e r m i n i p a c a t i , i n t e r m i n i r a z i o n a l i e c h e n o n v e n g a p o l i t i c i z z a t o , n e l l ' i n t e r e s s e s i a d e l l a p o l i t i c a s i a s o p r a t t u t t o d e l l a m a g i s t r a t u r a a l l a q u a l e m i s e n t o a n c o r a d i a p p a r t e n e r e " , h a a f f e r m a t o q u i n d i . " N o n s i t r a t t a - e i n q u e s t o s e n s o m i r i f e r i v o a l l a l i t a n i a p e t u l a n t e c h e h o s e n t i t o a n c o r a i e r i - d i u n a l e g g e p u n i t i v a n e i c o n f r o n t i d e l l a m a g i s t r a t u r a - r i b a d i s c e - q u a n d o q u e s t a s e p a r a z i o n e e r a s t a t a p r o s p e t t a t a n i e n t e m e n o c h e d a G i u l i a n o V a s s a l l i c h e e r a u n e r o e d e l l a R e s i s t e n z a " . " Q u i n d i t r o v o i m p r o p r i o c h e s i r i p e t a l a t i r i t e r a s u l l ' a t t e n t a t o a l l a C o s t i t u z i o n e e v i a d i s c o r r e n d o " , h a s o t t o l i n e a t o . ' ' S o n o a p e r t i s s i m o a l c o n f r o n t o ' ' c o n l ' A n m , ' ' o v v i a m e n t e o n e t o o n e p e r e v i t a r e c h e f i n i s c a i n c o n f u s i o n e ' ' m a ' ' a n c h e c o n c h i u n q u e v o g l i a i n t e r l o q u i r e ' ' . , h a d e t t o p o i a ' S k y T g 2 4 ' r i s p o n d e n d o s u l l ' i p o t e s i d i p a r t e c i p a r e a u n c o n f r o n t o i n t v c o n l ' A n m . Q u e s t a " è u n a r i f o r m a c h e c i a l l i n e a c o n t u t t e l e d e m o c r a z i e o c c i d e n t a l i e l i b e r a l i d o v e l a f u n z i o n e d e l p m c i o è d e l p u b b l i c o a c c u s a t o r e è s e p a r a t a d a q u e l l a d e l g i u d i c e . Q u e l l o c h e è p i ù i m p o r t a n t e è c h e i l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a m a g i s t r a t u r a v i e n e s d o p p i a t o p e r c h é n e l l a s u a s i t u a z i o n e a t t u a l e i p m d a n n o i v o t i e q u i n d i g i u d i c a n o l ' o p e r a t o d e i g i u d i c i c h e d o v r e b b e r o e s s e r e t e r z i e i m p a r z i a l i e q u e s t o è a s s o l u t a m e n t e i n c o m p a t i b i l e s i a c o n l a r a z i o n a l i t à s i a c o n i p r i n c i p i d e l p r o c e s s o a c c u s a t o r i o ' ' . T r a i 9 s e n a t o r i c h e s i s o n o a s t e n u t i o g g i i n S e n a t o d u r a n t e i l v o t o s u l d d l N o r d i o , o l t r e a i s e t t e d i I t a l i a V i v a , t r a c u i l o s t e s s o l e a d e r M a t t e o R e n z i c h e a v e v a a n n u n c i a t o l a p o s i z i o n e d e l l a s u a f o r m a z i o n e , c ' è a n c h e l ' a z i o n i s t a M a r c o L o m b a r d o d e l M i s t o . I e r i i l l e a d e r C a r l o C a l e n d a , n e l c o r s o d e l l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e , a v e v a a s s i c u r a t o i l s o s t e g n o a l d d l , s p i e g a n d o c h e " A z i o n e è a f a v o r e d i q u e s t a r i f o r m a p e r c h é è u n p r e s i d i o , u n a b a t t a g l i a d e i l i b e r a l i d a t a n t i a n n i , p e r c h é è n e l n o s t r o p r o g r a m m a e l e t t o r a l e e p e r c h é r i t e n i a m o c h e i c o n t e n u t i s i a n o g i u s t i " . V o t o c h e o g g i C a l e n d a h a c o n f e r m a t o i n A u l a . O s s e r v a n d o i t a b u l a t i d e l p r o n u n c i a m e n t o i n S e n a t o , i n o l t r e , t r a g l i a s t e n u t i a n c h e l ' A u t o n o m i s t a P i e t r o P a t t o n , m e n t r e s o n o c o n f e r m a t i i v o t i d e l l a m a g g i o r a n z a a f a v o r e d e l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e : 1 1 2 t r a F d i , F i , L e g a e a l l e a t i e i n o ( 5 9 ) d e i p a r l a m e n t a r i d e l G r u p p o d e l P d , M 5 S e A v s . G i u s t i z i a : c a r t e l l i o p p o s i z i o n e i n a u l a S e n a t o , ‘ n o a i p i e n i p o t e r i ’ L ' o p p o s i z i o n e h a e s p o s t o d e i c a r t e l l i , i n a u l a a l S e n a t o , a l m o m e n t o d e l v o t o d e l l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e d e l l a g i u s t i z i a . ' N o a i p i e n i p o t e r i ' , l a s c r i t t a m o s t r a t a d a i s e n a t o r i d i o p p o s i z i o n e m e n t r e d a i b a n c h i d e l l a m a g g i o r a n z a è p a r t i t a u n a s t a n d i n g o v a t i o n a l m o m e n t o d e l s ì d i p a l a z z o M a d a m a . “ L o h a c h i a r i t o l a p r e s i d e n t e M e l o n i , c o n l e s u e d i c h i a r a z i o n i s u l P o n t e d i M e s s i n a , q u e s t a r i f o r m a s e r v e a d a v e r e l e m a n i l i b e r e e p o r s i a l d i s o p r a d e l l a C o s t i t u z i o n e ” , h a d e t t o l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e . “ O g g i h a n n o a p p r o v a t o l a l e g g e d i r i f o r m a s u l l a m a g i s t r a t u r a o r d i n a r i a , m a s t a n n o r i f o r m a n d o a n c h e l a C o r t e d e i C o n t i . C o n u n d i s e g n o s i s t e m a t i c o s t a n n o c e r c a n d o d i t a g l i a r e l e u n g h i e e d e p o t e n z i a r e i l c o n t r o l l o , l ' i n d i p e n d e n z a d i t u t t e l e m a g i s t r a t u r e e c o n t i n u a n o a p r e n d e r e s c h i a f f i s u o g n i p r o g e t t o c h e p o r t a n o a v a n t i , p e r c h é s o n o i n c a p a c i , d o v r e b b e r o g u a r d a r s i a l l o s p e c c h i o e r i c o n o s c e r e l e i n c a p a c i t à i n q u e l l o c h e f a n n o e r i s p e t t a r e s o p r a t t u t t o l ' i n d i p e n d e n z a e i c o n t r o l l o r i c h e d e v o n o e s s e r e a s s o l u t a m e n t e i n d i p e n d e n t i ” , h a c o m m e n t a t o i l p r e s i d e n t e d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e , G i u s e p p e C o n t e . “ È u n d i s e g n o d i s c a r d i n a m e n t o d e l l a C o s t i t u z i o n e - h a a g g i u n t o - e d a q u e s t o p u n t o d i v i s t a n o n c ' è u n d i s c o r s o t r a d e s t r a s i n i s t r a , n o n è u n o s c o n t r o i d e o l o g i c o : è u n o s c o n t r o t r a c h i v u o l e d i f e n d e r e i p i l a s t r i d e l l a C o s t i t u z i o n e , e l ì c i s a r e m o n o i c o l M o v i m e n t o 5 s t e l l e , e c h i l i s t a s c a r d i n a n d o p e r r i v e n d i c a r e p i e n a l i b e r t à d e l p o t e r e p o l i t i c o d i t u r n o d e l g o v e r n o d i t u r n o d i a n d a r e a l d i s o p r a d e l l a l e g g e ” . L ' o b i e t t i v o d e l l a r i f o r m a è q u e l l o d i s e p a r a r e l e c a r r i e r e d e i m a g i s t r a t i r e q u i r e n t i e g i u d i c a n t i . A t a l f i n e v i e n e p r e v i s t a u n a r i f o r m a d e l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a m a g i s t r a t u r a ( C s m ) c o n d u e d i v e r s i o r g a n i d i a u t o g o v e r n o . V e n g o n o i s t i t u i t i i l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a m a g i s t r a t u r a g i u d i c a n t e e i l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a m a g i s t r a t u r a r e q u i r e n t e : e n t r a m b i g l i o r g a n i s o n o p r e s i e d u t i d a l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a e n e f a n n o p a r t e d i d i r i t t o , r i s p e t t i v a m e n t e , i l p r i m o p r e s i d e n t e d e l l a C o r t e d i C a s s a z i o n e e i l p r o c u r a t o r e g e n e r a l e d e l l a C o r t e d i C a s s a z i o n e . G l i a l t r i c o m p o n e n t i d i c i a s c u n o d e i C o n s i g l i s u p e r i o r i s o n o s o r t e g g i a t i p e r u n t e r z o d a u n e l e n c o d i p r o f e s s o r i o r d i n a r i , d i u n i v e r s i t à i n m a t e r i e g i u r i d i c h e e d i a v v o c a t i c o n a l m e n o q u i n d i c i a n n i d i e s e r c i z i o c o m p i l a t o d a l P a r l a m e n t o i n s e d u t a c o m u n e e , p e r i r e s t a n t i d u e t e r z i , r i s p e t t i v a m e n t e , t r a i m a g i s t r a t i g i u d i c a n t i e t r a i m a g i s t r a t i r e q u i r e n t i . I v i c e p r e s i d e n t i d i c i a s c u n o d e g l i o r g a n i s o n o e l e t t i f r a i c o m p o n e n t i s o r t e g g i a t i d a l l ’ e l e n c o c o m p i l a t o d a l P a r l a m e n t o . I c o m p o n e n t i d e s i g n a t i m e d i a n t e s o r t e g g i o d u r a n o i n c a r i c a q u a t t r o a n n i e n o n p o s s o n o p a r t e c i p a r e a l l a p r o c e d u r a d i s o r t e g g i o s u c c e s s i v a . V i e n e i s t i t u i t a i n o l t r e l ’ A l t a C o r t e d i s c i p l i n a r e c u i è a t t r i b u i t a l a g i u r i s d i z i o n e d i s c i p l i n a r e n e i c o n f r o n t i d e i m a g i s t r a t i o r d i n a r i g i u d i c a n t i e r e q u i r e n t i . L ' A l t a C o r t e è c o m p o s t a d a q u i n d i c i g i u d i c i s e l e z i o n a t i c o n l e s e g u e n t i m o d a l i t à : t r e c o m p o n e n t i n o m i n a t i d a l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a t r a p r o f e s s o r i o r d i n a r i d i u n i v e r s i t à i n m a t e r i e g i u r i d i c h e e a v v o c a t i c o n a l m e n o v e n t i a n n i d i e s e r c i z i o ; t r e c o m p o n e n t i e s t r a t t i a s o r t e d a u n e l e n c o c o m p i l a t o d a l P a r l a m e n t o i n s e d u t a c o m u n e ; s e i c o m p o n e n t i e s t r a t t i a s o r t e t r a i m a g i s t r a t i g i u d i c a n t i i n p o s s e s s o d i s p e c i f i c i r e q u i s i t i ; t r e c o m p o n e n t i e s t r a t t i a s o r t e t r a i m a g i s t r a t i r e q u i r e n t i i n p o s s e s s o d i s p e c i f i c i r e q u i s i t i . I l p r e s i d e n t e d e l l ’ A l t a C o r t e d e v e e s s e r e i n d i v i d u a t o t r a i c o m p o n e n t i n o m i n a t i d a l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a e q u e l l i s o r t e g g i a t i d a l l ’ e l e n c o c o m p i l a t o d a l P a r l a m e n t o . I l d i s e g n o d i l e g g e p r e v e d e , q u i n d i , l a p o s s i b i l i t à d i i m p u g n a r e l e s e n t e n z e d e l l ’ A l t a C o r t e d i n n a n z i a l l ’ A l t a C o r t e m e d e s i m a , c h e g i u d i c a i n c o m p o s i z i o n e d i f f e r e n t e r i s p e t t o a l g i u d i z i o d i p r i m a i s t a n z a .