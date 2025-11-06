R i m i n i , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A E c o m o n d o 2 0 2 5 , i l C o n s o r z i o B i o r e p a c k p r e s e n t a i l n u o v o m a r c h i o o r g a n i c o , u n p i t t o g r a m m a c h e c o m p a r i r à s u t u t t i g l i i m b a l l a g g i c o m p o s t a b i l i p e r f a c i l i t a r n e i l c o r r e t t o c o n f e r i m e n t o n e l l a r a c c o l t a d e l l ’ o r g a n i c o . “ I l m a r c h i o o r g a n i c o B i o r e p a c k - s p i e g a M a r c o V e r s a r i , p r e s i d e n t e d e l c o n s o r z i o - è u n d i s e g n o c h e v e r r à p o s t o s u t u t t i g l i i m b a l l a g g i c o m p o s t a b i l i e a i u t e r à i l c i t t a d i n o a r i c o n o s c e r l i , a m e t t e r l i n e l p o s t o g i u s t o , o v v e r o n e l c o n t e n i t o r e d e l l a f r a z i o n e o r g a n i c a . I n q u e s t o m o d o f a v o r i a m o i l r i c i c l o d e g l i i m b a l l a g g i c o m p o s t a b i l i e u n a b u o n a r a c c o l t a d e l l ’ u m i d o ” . V e r s a r i h a r i c o r d a t o i l p r i m a t o i t a l i a n o n e l s e t t o r e : “ L ’ I t a l i a r a c c o g l i e d a s o l a d u e t e r z i d e l l a f r a z i o n e o r g a n i c a d i t u t t a E u r o p a e d è s t a t o i l p r i m o P a e s e a c r e a r e u n c o n s o r z i o d e d i c a t o a l r i c i c l o o r g a n i c o d e g l i i m b a l l a g g i c o m p o s t a b i l i . D a q u e s t o p u n t o d i v i s t a s i a m o m o l t o a v a n t i e i c i t t a d i n i p a r t e c i p a n o p i ù d i q u a n t o s p e s s o s i c r e d a ” .