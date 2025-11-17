R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l s i s t e m a d i f i n a n z i a m e n t o d e l l a g e s t i o n e d e l f i n e v i t a d e i p a n n e l l i f o t o v o l t a i c i n o n i n c e n t i v a t i ( o v v e r o i p a n n e l l i i n s t a l l a t i i n i m p i a n t i c h e n o n b e n e f i c i a n o d e g l i i n c e n t i v i p r e v i s t i d a i C o n t i E n e r g i a ) n o n p o t r à g a r a n t i r e i l c o r r e t t o t r a t t a m e n t o d i q u e s t i r i f i u t i : i l c o n t r i b u t o u n i t a r i o ' s e g r e g a t o ' p e r c i a s c u n p a n n e l l o n o n è i n f a t t i s u f f i c i e n t e a c o p r i r e t u t t i i c o s t i d i g e s t i o n e ( t r a s p o r t o , r i m o z i o n e d e l l e s o s t a n z e i n q u i n a n t i , r i c i c l o ) d e l p a n n e l l o s t e s s o " . È q u a n t o e m e r g e d a l l o S t u d i o ' L a g e s t i o n e n e l r i f i u t o f o t o v o l t a i c o i n I t a l i a : u n n u o v o m o d e l l o d i f i n a n z i a m e n t o ' r e a l i z z a t o d a l L a b o r a t o r i o R e f R i c e r c h e . “ L a g e s t i o n e d e l f i n e v i t a d e i p a n n e l l i f o t o v o l t a i c i n o n i n c e n t i v a t i è c e r t a m e n t e l ’ a s p e t t o p i ù d e l i c a t o d e l s e t t o r e d e i R a e e - a f f e r m a G i o r g i o A r i e n t i , d i r e t t o r e g e n e r a l e E r i o n W e e e - N e i p r o s s i m i a n n i a s s i s t e r e m o a u n a c r e s c i t a e s p o n e n z i a l e d e l l e q u a n t i t à d i p a n n e l l i c h e s a r a n n o d i s m e s s i : a c i a s c u n o d i q u e s t i p a n n e l l i è a s s o c i a t o , i n u n t r u s t d i u n o d e i n u m e r o s i C o n s o r z i R a e e , u n c o n t r i b u t o d e l t u t t o i n s u f f i c i e n t e a d a s s i c u r a r e u n a c o r r e t t a g e s t i o n e . P e r e v i t a r e u n d i s a s t r o a m b i e n t a l e è i n d i s p e n s a b i l e m o d i f i c a r e a l p i ù p r e s t o l a n o r m a t i v a ” . I n u m e r i : e n t r o i l 2 0 5 0 s i s t i m a c h e o l t r e a i 3 0 0 m i l i o n i d i p a n n e l l i f o t o v o l t a i c i g i à i n s t a l l a t i , a l t r i 2 0 m i l i o n i d i p a n n e l l i s a r a n n o a l l a c c i a t i a l l a r e t e . N e l g i r o d i p o c h i d e c e n n i , i l n u m e r o d i p a n n e l l i d e s t i n a t i a l l a d i s m i s s i o n e a u m e n t e r à d i q u a s i t r e n t a v o l t e , c o n r i c a d u t e e n o r m i p e r i d e t e n t o r i d e g l i i m p i a n t i , i c o n s o r z i e l ’ i n t e r a c o l l e t t i v i t à . S i p a s s e r à d a i c i r c a 4 2 7 m i l a p a n n e l l i s m a l t i t i n e l 2 0 2 5 a o l t r e 1 2 m i l i o n i n e l 2 0 5 0 , c o n u n c o r r i s p o n d e n t e i n c r e m e n t o d e l l a q u a n t i t à d a t r a t t a r e : d a 9 m i l a t o n n e l l a t e a 2 6 4 m i l a t o n n e l l a t e a n n u e d i R a e e f o t o v o l t a i c i d a s m o n t a r e , t r a s p o r t a r e e g e s t i r e c o r r e t t a m e n t e . I n b a s e a l l a n o r m a t i v a v i g e n t e , i l f i n a n z i a m e n t o d e l f i n e v i t a d e i p a n n e l l i f o t o v o l t a i c i n o n i n c e n t i v a t i è a c a r i c o d e i P r o d u t t o r i d i t a l i p a n n e l l i . " A l m o m e n t o d e l l ’ i m m i s s i o n e s u l m e r c a t o d i u n p a n n e l l o , i l P r o d u t t o r e v e r s a a l C o n s o r z i o a c u i a d e r i s c e u n c o n t r i b u t o - s t a b i l i t o d a l C o n s o r z i o s t e s s o - c h e v i e n e s e g r e g a t o i n u n t r u s t ; q u e s t o c o n t r i b u t o ( u n i v o c a m e n t e a s s o c i a t o a q u e l p a n n e l l o ) s a r à ' l i b e r a t o ' q u a n d o i l p a n n e l l o g i u n g e r à a f i n e v i t a , e s a r à u t i l i z z a t o p e r f i n a n z i a r e l e a t t i v i t à d i r i c i c l o d i q u e l p a n n e l l o - s p i e g a E r i o n i n u n a n o t a - N e g l i u l t i m i a n n i , l a ' c a c c i a a i P r o d u t t o r i ' h a s p i n t o l a m a g g i o r p a r t e d e i C o n s o r z i R a e e a d a b b a s s a r e c o n t i n u a m e n t e i l v a l o r e d e l c o n t r i b u t o c h i e s t o p e r i p a n n e l l i f o t o v o l t a i c i n o n i n c e n t i v a t i : v a l o r i v i c i n i a 1 e u r o n o n s o n o s u f f i c i e n t i p e r g a r a n t i r e i l c o r r e t t o t r a t t a m e n t o d i u n p a n n e l l o t r a 1 0 , 1 5 o 2 0 a n n i " . “ L o s t u d i o f a t t o d a R e f R i c e r c h e s o l l e v a s e r i d u b b i s u l l a s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a d e l s i s t e m a o g g i i n v i g o r e e s u l l a s u a r e a l e c a p a c i t à d i c o p r i r e i c o s t i d i g e s t i o n e d e l f i n e v i t a d e i p a n n e l l i f o t o v o l t a i c i n o n i n c e n t i v a t i , d a t o c h e n o n è s e r i o f a r e o g g i u n a s c o m m e s s a s u q u a n t o c o s t e r à s m a l t i r e u n m o d u l o t r a v e n t ’ a n n i , p o i c h é i l p o t e n z i a l e v a l o r e d e l l e m a t e r i e p r i m e i n e s s o c o n t e n u t e è u n a a s s o l u t a i n c o g n i t a - c o n t i n u a A r i e n t i - C e r t o , i l t o t a l e d e l l e r i s o r s e a c c a n t o n a t e è i n g e n t e , m a i l c o n t r i b u t o u n i t a r i o ( q u e l l o c h e p u ò e s s e r e u t i l i z z a t o p e r l a g e s t i o n e d e l s i n g o l o p a n n e l l o , a c u i i l c o n t r i b u t o u n i t a r i o è a s s o c i a t o ) n o n è s u f f i c i e n t e . È u n p a r a d o s s o : n e i t r u s t d e i C o n s o r z i c i s o n o m i l i o n i d i e u r o , m a q u e s t a m o n t a g n a d i d e n a r o n o n r i u s c i r à a d a s s i c u r a r e u n c o r r e t t o r i c i c l o d e i p a n n e l l i ” . C o s a a c c a d r à ? S e c o n d o l ' a n a l i s i , l a m a n c a n z a d i a d e g u a t e r i s o r s e f i n a n z i a r i e f a v o r i r à c o m p o r t a m e n t i o p p o r t u n i s t i c i , c o m e l ’ e s p o r t a z i o n e d e i p a n n e l l i d i s m e s s i v e r s o ' p a e s i e m e r g e n t i ' ( p r i v i d i a d e g u a t i i m p i a n t i d i t r a t t a m e n t o ) o i l l o r o a b b a n d o n o n e l l ’ a m b i e n t e . O l t r e a i r i s c h i a m b i e n t a l i , q u e s t a g e s t i o n e n o n c o r r e t t a s i p o r r e b b e i n c o n t r a s t o c o n l e d i r e t t i v e e u r o p e e , c h e p r o m u o v o n o i l r e c u p e r o d e i m a t e r i a l i ( v e t r o , a l l u m i n i o , s i l i c i o e a r g e n t o ) c o m p r o m e t t e n d o l o s v i l u p p o d i u n a f i l i e r a c i r c o l a r e n a z i o n a l e e t r a s f o r m a n d o u n a m i s u r a n a t a p e r g a r a n t i r e s o s t e n i b i l i t à e r e s p o n s a b i l i t à a m b i e n t a l e i n u n p o t e n z i a l e b o o m e r a n g f i n a n z i a r i o , s o c i a l e e a m b i e n t a l e . S u l l a b a s e d e l l e e v i d e n z e d e l l o s t u d i o d i R e f R i c e r c h e , E r i o n W e e e p r o p o n e l ’ a d o z i o n e d e l m o d e l l o d i f i n a n z i a m e n t o g e n e r a z i o n a l e - g i à u t i l i z z a t o p e r t u t t e l e a l t r e t i p o l o g i e d i R a e e D o m e s t i c i - a n c h e a i p a n n e l l i f o t o v o l t a i c i : c o n q u e s t o m o d e l l o , l a r e s p o n s a b i l i t à e c o n o m i c a d e l l a g e s t i o n e d e l f i n e v i t a è a t t r i b u i t a a i P r o d u t t o r i p r e s e n t i s u l m e r c a t o i n c i a s c u n a n n o , i n p r o p o r z i o n e a l l ’ i m m e s s o s u l m e r c a t o n e l l o s t e s s o a n n o . Q u e s t o m o d e l l o ' g e n e r a z i o n a l e ' , c h e f u n z i o n a i n s e t t o r i a b a s s i s s i m a c r e s c i t a c o m e q u e l l o d e i f r i g o r i f e r i o d e i ' g r a n d i b i a n c h i ' , a m a g g i o r r a g i o n e f u n z i o n e r e b b e i n u n s e t t o r e i n c o s t a n t e , s i g n i f i c a t i v o s v i l u p p o c o m e q u e l l o d e l f o t o v o l t a i c o : s e u n P r o d u t t o r e e s c e d a l m e r c a t o , c i s a r a n n o c e r t a m e n t e a l t r i P r o d u t t o r i i n g r a d o d i f a r s i c a r i c o - a n n o p e r a n n o - d e i c o s t i d i u n a c o r r e t t a g e s t i o n e d e i R a e e f o t o v o l t a i c i . I n o l t r e , n e l l u n g o t e r m i n e , s i a f f i a n c h e r a n n o n u o v e t e c n o l o g i e s o s t i t u t i v e c h e f i n a n z i e r a n n o p r o g r e s s i v a m e n t e i l f i n e v i t a d i t a l i r i f i u t i , c o m e a v v e n u t o i n t a n t e a l t r e c a t e g o r i e d i p r o d o t t i . “ I l s i s t e m a i m p i a n t i s t i c o n a z i o n a l e s i s t a g i à p r e p a r a n d o a d a c c o g l i e r e v o l u m i c r e s c e n t i d i p a n n e l l i d a t r a t t a r e , a n c h e g r a z i e a g l i i n v e s t i m e n t i d e l P n r r r - c o n c l u d e A r i e n t i - È n e c e s s a r i o c h e i l m o d e l l o d i f i n a n z i a m e n t o v e n g a a d e g u a t o a g a r a n t i r e l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e d e c o n o m i c a n e l l u n g o p e r i o d o s c o n g i u r a n d o l o s c o p p i o d i u n a b o l l a c h e c r e e r e b b e u n d a n n o e c o n o m i c o , a m b i e n t a l e e r e p u t a z i o n a l e d i d i m e n s i o n i c l a m o r o s e ” .