R o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - Q u a l i t à , l o t t a a l l ’ e v a s i o n e e s e n s i b i l i z z a z i o n e s u i t e m i d e l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e . Q u e s t e l e p r o s s i m e s f i d e s u c u i s i c o n c e n t r a i l C o n o u , C o n s o r z i o N a z i o n a l e p e r l a G e s t i o n e , R a c c o l t a e T r a t t a m e n t o d e g l i O l i M i n e r a l i U s a t i . L ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e d e l l ’ o l i o u s a t o i n I t a l i a f u n z i o n a m a i l C o n o u , c h e l a g e s t i s c e , c o n t i n u a a g u a r d a r e a l f u t u r o . “ L a b a t t a g l i a d e l l a q u a l i t à è f o n d a m e n t a l e : c o n t r o l l o d e l l ' o l i o i n i n g r e s s o , a t t r a v e r s o l a v e r i f i c a d e l r i s p e t t o d i t u t t i p a r a m e t r i p r e v i s t i ( o g g e t t o d i i n t e r e s s e d i a l t r i P a e s i p e r c h é è u n s i s t e m a c h e c o p r e t u t t i g l i a s p e t t i d e i p o s s i b i l i i n q u i n a n t i ) , e q u a l i t à i n u s c i t a . L e n o s t r e b a s i r i g e n e r a t e d e v o n o c o n t i n u a r e a d e s s e r e a l l o s t e s s o l i v e l l o d e l l e b a s i v e r g i n i , a s s o l u t a m e n t e i n t e r c a m b i a b i l i . S e n o n c ' è d i e t r o u n o s t a n d a r d t e c n i c o d e t t a g l i a t o , l a r i g e n e r a z i o n e n o n s i g n i f i c a n i e n t e ” , s p i e g a a l l ’ A d n k r o n o s i l p r e s i d e n t e d e l C o n o u R i c c a r d o P i u n t i . G u a r d a n d o a l l a n o r m a t i v a e u r o p e a , “ o g g i c ’ è u n t e m a m o l t o s p e c i f i c o c h e r i g u a r d a i r e g o l a m e n t i d i c o n t r o l l o d e g l i i n q u i n a n t i p e r s i s t e n t i . N e l l a f i l i e r a d e g l i o l i m i n e r a l i a b b i a m o u n i n q u i n a n t e , i l P c b , c h e , s e r i n v e n u t o a l d i s o p r a d i u n a c e r t a s o g l i a , m a n d a l ' o l i o c h e l o c o n t i e n e a d i s t r u z i o n e . N e t r o v i a m o m o l t o p o c o d a l m o m e n t o c h e n o n s i p r o d u c e p i ù d a 4 0 a n n i e c h e s i t r o v a o r m a i s o l o n e i p i c c o l i t r a s f o r m a t o r i . O g g i , p e r ò , l ' E u r o p a s t a c e r c a n d o d i i n s e r i r e n e l r e g o l a m e n t o u n l i m i t e m o l t o p i ù b a s s o d i q u e l l o a t t u a l e e n o i c i s t i a m o b a t t e n d o p e r c h é q u e s t o s i a c o m p a t i b i l e c o n i l f u n z i o n a m e n t o d e l l a n o s t r a f i l i e r a , m a g a r i a t t r a v e r s o u n a r i d u z i o n e p r o g r e s s i v a d i t a l e s o g l i a ” . “ L ' a l t r a s f i d a è i l c o n t r o l l o d e l l ' e v a s i o n e d e l c o n t r i b u t o a m b i e n t a l e , a t t r a v e r s o i l q u a l e v e n g o n o f i n a n z i a t e l e n o s t r e a t t i v i t à d i r a c c o l t a e d i r i g e n e r a z i o n e : è f o n d a m e n t a l e , q u i n d i , c h e n o n c i s i a e v a s i o n e c o n t r i b u t i v a ” , a v v e r t e P i u n t i . C ’ è p o i i l t e m a d e l l a c o m u n i c a z i o n e . “ N o i v o g l i a m o - s o t t o l i n e a - c h e i l m o d e l l o c o n s o r t i l e d e l C o n o u e , i n g e n e r a l e , i l m o d e l l o c o n s o r t i l e i t a l i a n o p e r i r i f i u t i , s i a c o n o s c i u t o p e r c h é c i s o n o d e g l i e l e m e n t i c h e p o s s o n o a i u t a r e l a r e a l i z z a z i o n e d e l l ' e c o n o m i a c i r c o l a r e i n t u t t i i P a e s i , s i a q u e l l i p i ù a v a n z a t i , c o m e q u e l l i e u r o p e i , d o v e m a g a r i q u e s t o m o d e l l o n o n è a p p l i c a t o a l l o s t e s s o m o d o o n o n c ' è , s i a i P a e s i p i ù a r r e t r a t i c h e d e v o n o m e t t e r e i n s i e m e u n s i s t e m a p e r l a r a c c o l t a d e i r i f i u t i e i n p a r t i c o l a r e d e l l ' o l i o m i n e r a l e u s a t o ” . C ’ è p o i u n a s p e t t o s u l q u a l e s i c o n c e n t r a l ’ a t t e n z i o n e d e l C o n s o r z i o . “ I l s i s t e m a d e l l a r a c c o l t a n a s c e n e g l i a n n i ‘ 5 0 c o n a z i e n d e d i n a t u r a f a m i l i a r e : a l l ' i n i z i o e r a n o v e r a m e n t e i m p r e s e p i c c o l e , c ' e r a u n s i g n o r e c o n u n m o t o c a r r o e d u e f u s t i d i e t r o c h e a n d a v a a r a c c o g l i e r e l ' o l i o d a i m e c c a n i c i . A d e s s o l e n o s t r e 5 8 i m p r e s e s o n o a z i e n d e c o n d e p o s i t i , a u t o b o t t i , a u t i s t i , s t r u m e n t a z i o n i , e c c … . P e r ò i l s i s t e m a d i i m p r e s a f a m i l i a r e , c o m e a c c a d e d a n o i e c o m e è a c c a d u t o a n c h e i n t a n t i a l t r i s e t t o r i d e l l ' i m p r e n d i t o r i a i t a l i a n a , a r r i v a t a l a t e r z a g e n e r a z i o n e , c o m i n c i a a d a v e r e q u a l c h e p r o b l e m a . Q u i n d i n o i c i s t i a m o p r e o c c u p a n d o d i c a p i r e q u a l e s a r à i l f u t u r o d i q u e s t e i m p r e s e f a m i l i a r i , c o m e e v o l v e r a n n o . C ' è u n a m u t a z i o n e i n c o r s o e n o i v o r r e m m o a c c o m p a g n a r l a : l a c r i s i d e l l ' i m p r e s a f a m i l i a r e d e l l a t e r z a g e n e r a z i o n e è u n t e m a c h e n o n s i p u ò t r a s c u r a r e ” , c o n c l u d e P i u n t i .