R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ’ o l i o m i n e r a l e u s a t o d a r i f i u t o p e r i c o l o s o a r i s o r s a p r e z i o s a . L ’ e s e m p i o v i r t u o s o d i e c o n o m i a c i r c o l a r e a r r i v a d a B o t t a r i S r l , a z i e n d a v e r o n e s e d e l g r u p p o I t e l y u m c h e s i o c c u p a d e l l a r a c c o l t a , t r a t t a m e n t o e r i g e n e r a z i o n e d e g l i o l i e s a u s t i e d e l l e e m u l s i o n i i n d u s t r i a l i , d a o l t r e q u a r a n t ’ a n n i r a c c o g l i t r i c e d e l C o n o u ( C o n s o r z i o N a z i o n a l e d e g l i O l i M i n e r a l i U s a t i ) ; s c e l t a c o m e p r o t a g o n i s t a d e l l a 3 4 ° t a p p a i n V e n e t o d e l l a c a m p a g n a n a z i o n a l e d i L e g a m b i e n t e ' I c a n t i e r i d e l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a ' c h e r a c c o n t a p r o g e t t i , i n n o v a z i o n i e i n i z i a t i v e c h e p r o m u o v o n o l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e i n I t a l i a . N e l 2 0 2 4 , B o t t a r i S r l h a r a c c o l t o c i r c a 7 m i l a t o n n e l l a t e d i o l i u s a t i , c o l l o c a n d o s i t r a l e p r i m a a z i e n d e d e l l a f i l i e r a d i r a c c o l t a c o n s o r t i l e d e l C o n o u . A q u e s t a a t t i v i t à s i a f f i a n c a i l t r a t t a m e n t o d i e m u l s i o n i o l e o s e , s i a r a c c o l t e d i r e t t a m e n t e s i a c o n f e r i t e d a a l t r i o p e r a t o r i : d a 3 4 m i l a t o n n e l l a t e d i e m u l s i o n i , h a r e c u p e r a t o 9 m i l a t o n n e l l a t e d i o l i o r i g e n e r a b i l e , e v i t a n d o l ’ a v v i o a c o m b u s t i o n e e r e i m m e t t e n d o l a m a t e r i a n e l c i c l o p r o d u t t i v o . I n t o t a l e , B o t t a r i S r l c o n t r i b u i s c e o g n i a n n o c o n c i r c a 1 2 m i l a t o n n e l l a t e d i o l i o r i g e n e r a b i l e a l l a f i l i e r a n a z i o n a l e C o n o u , r a f f o r z a n d o u n r e c o r d n a z i o n a l e : i n f a t t i , s e c o n d o l ’ u l t i m o R a p p o r t o d i S o s t e n i b i l i t à d e l C o n o u , n e l 2 0 2 4 i n I t a l i a s o n o s t a t e r a c c o l t e 1 8 8 m i l a t o n n e l l a t e d i o l i o m i n e r a l e u s a t o , p a r i a l 1 0 0 % d e l p o t e n z i a l m e n t e r a c c o g l i b i l e , c o n o l t r e i l 9 8 % a v v i a t o a r i g e n e r a z i o n e . T r a l e c a r a t t e r i s t i c h e d i s t i n t i v e d e l l ’ i m p i a n t o B o t t a r i S . r . l c ’ è l ’ u t i l i z z o d i u n a t e c n o l o g i a a v a n z a t a e a b a s s o i m p a t t o a m b i e n t a l e : d o p o l a d e c a n t a z i o n e , l a m i s c e l a v i e n e i n v i a t a a u n o s c a m b i a t o r e d i c a l o r e ( e v i t a n d o d i r i s c a l d a r e l ’ i n t e r o s e r b a t o i o ) e p o i t r a t t a t a n e l T r i c a n t e r , d o v e o l i o , a c q u a e f a n g h i v e n g o n o s e p a r a t i p e r v i a c e n t r i f u g a . I n a g g i u n t a i l t r a s p o r t o s o s t e n i b i l e : n e l 2 0 2 4 l ' a z i e n d a h a c o n v e r t i t o l a p r o p r i a f l o t t a d i 1 4 m e z z i E u r o 6 a l l ’ u s o d e l l ’ H v o ( H y d r o t r e a t e d V e g e t a b l e O i l ) , u n b i o c a r b u r a n t e a v a n z a t o c h e h a p e r m e s s o l ’ a b b a t t i m e n t o d e l l e e m i s s i o n i i n a t m o s f e r a . I n o l t r e , s i t u a t a s u u n a s u p e r f i c i e d i a p p e n a 3 . 3 0 0 m 2 , l ’ a z i e n d a g e s t i s c e u n t r a f f i c o i n t e n s o d i r i f i u t i g r a z i e a l l ’ u t i l i z z o d i s e r b a t o i a d a l t a r o t a z i o n e ( 6 d a 2 2 0 m 3 , 1 d a 2 . 5 0 0 m 3 , 4 d a 1 0 m 3 ) , m o v i m e n t a n d o o g n i a n n o d e c i n e d i m i g l i a i a d i t o n n e l l a t e , c o n t e m p i d i c o n f e r i m e n t o e s c a r i c o r a p i d i . D i s p o n e d i u n l a b o r a t o r i o i n t e r n o a d a l t a t e c n o l o g i a - d o t a t o d i X r f , g a s c r o m a t o g r a f i e f o t o m e t r o - c h e c o n t r o l l a i c a r i c h i i n e n t r a t a e i n u s c i t a , g a r a n t e n d o c o n f o r m i t à , t r a c c i a b i l i t à e q u a l i t à . G u a r d a n d o a v a n t i , B o t t a r i S r l è p r o n t a a i n v e s t i r e a n c h e n e l r e c u p e r o d e l l e a c q u e r e f l u e . Q u e s t a m a t t i n a l ’ a z i e n d a v e r o n e s e h a o s p i t a t o u n a v i s i t a a l l ’ i m p i a n t o a c u i è s e g u i t a u n a c o n f e r e n z a s t a m p a . “ L ’ I t a l i a f a s c u o l a a l l ' E u r o p a n e l l a g e s t i o n e c i r c o l a r e d e g l i o l i m i n e r a l i u s a t i , d e r i v a n t i d a l c i c l o d i v i t a d e i l u b r i f i c a n t i , g r a z i e a d e s p e r i e n z e v i r t u o s e c o m e q u e s t a - d i c h i a r a S t e f a n o C i a f a n i , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d i L e g a m b i e n t e - L a r a c c o l t a n o n è s o l o i l p r i m o a n e l l o d e l l a c a t e n a c i r c o l a r e m a è l a c o n d i z i o n e e s s e n z i a l e a f f i n c h é e s i s t a c i r c o l a r i t à : s e n z a u n a r a c c o l t a e f f i c i e n t e , t e m p e s t i v a e d i q u a l i t à , n o n c i p u ò e s s e r e r i g e n e r a z i o n e , n é r i c i c l o . I l B e l p a e s e h a i m p a r a t o q u e s t a l e z i o n e e d è f o n d a m e n t a l e c h e c o n t i n u i s u q u e s t a s t r a d a , a f f e r m a n d o c o n o r g o g l i o l a s u a l e a d e r s h i p i n q u e s t o c a m p o d e l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e , p e r t u t e l a r e l ’ a m b i e n t e e l a s a l u t e d e l l a c i t t a d i n a n z a , m a a n c h e r i d u r r e l a d i p e n d e n z a e n e r g e t i c a d a l l ’ e s t e r o , a b b a t t e n d o i m p o r t a z i o n i e c o s t i , n e l n o m e d e l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a ” . " I l C o n o u - s p i e g a R i c c a r d o P i u n t i , p r e s i d e n t e d e l C o n o u - è n o t o c o m e e c c e l l e n z a i n E u r o p a p e r c h é r a c c o g l i e i l 1 0 0 % d e l l ’ o l i o u s a t o e l o r i g e n e r a a l 9 8 % . I l l a v o r o s v o l t o d a l l a B o t t a r i è p a r t e d i r i l i e v o i n q u e s t i r i s u l t a t i : r e c u p e r a r e l ’ u l t i m a g o c c i a s i g n i f i c a s a p e r t r a t t a r e l e m i s c e l e a c q u a o l i o c h e p r o v e n g o n o d a l l e f a b b r i c h e e g e s t i r e a d e g u a t a m e n t e g l i o l i r e c u p e r a t i , d i q u a l i t à i n f e r i o r e , p e r p o r t a r e a n c h e l o r o a r i g e n e r a z i o n e . Q u e s t o è q u e l l o c h e l a n o s t r a f i l i e r a h a i m p a r a t o a f a r e e c h e c i c o n s e n t e d i d i r e c h e r a c c o g l i a m o t u t t o , a d i f f e r e n z a d a q u a n t o a c c a d e n e l r e s t o d ' E u r o p a ” .