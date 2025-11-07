R i m i n i , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ A n c h e p e r i l 2 0 2 4 i l C o n s o r z i o C i a l h a c e r t i f i c a t o l a ‘ v i a d e l r i c i c l o ’ d e g l i i m b a l l a g g i i n a l l u m i n i o , c o n f e r m a n d o i l t r e n d d e g l i u l t i m i d i e c i a n n i c h e v e d e i l 7 0 % d e g l i i m b a l l a g g i i n a l l u m i n i o a v v i a t i a l r i c i c l o . C i ò c o n s o l i d a i l r u o l o f o n d a m e n t a l e d e l l ' I t a l i a n e l l ' a t t e n z i o n e a l l ’ a m b i e n t e e n e l s e t t o r e d e l l ' e c o n o m i a c i r c o l a r e , p i o n i e r i d i u n s i s t e m a c h e f a d e l l a r a c c o l t a d i f f e r e n z i a t a u n c a r d i n e p e r l ' e c o n o m i a c i r c o l a r e ” . C o s ì F r a n c e s c o G u i d a , r e s p o n s a b i l e g e s t i o n e m a t e r i a l i r a c c o l t a e r i c i c l o d e l C o n s o r z i o C i a l , i n o c c a s i o n e d i E c o m o n d o , l ' e v e n t o a n n u a l e l e a d e r n e i s e t t o r i d e l l a G r e e n a n d C i r c u l a r E c o n o m y , i n s v o l g i m e n t o p r e s s o l a f i e r a a R i m i n i , d a l 4 a l 7 n o v e m b r e 2 0 2 5 . “ I l d a t o a t t u a l e d e l 7 0 % s u p e r a g i à d i d i e c i p u n t i p e r c e n t u a l i g l i o b i e t t i v i f i s s a t i p e r i l 2 0 3 0 . S i c o n f e r m a n o a n c h e i b u o n i d a t i d i c o p e r t u r a t e r r i t o r i a l e : a d o g g i i l c o n s o r z i o s u p e r a i l 7 3 % d i c o p e r t u r a , s i a p e r q u a n t o r i g u a r d a i C o m u n i c h e l a p o p o l a z i o n e s e r v i t a - s p i e g a G u i d a - È u n l a v o r o c h e p o r t i a m o a v a n t i d a d i v e r s i a n n i , c h e c i c o n s e n t e d i c o n s o l i d a r e l e r e l a z i o n i c o n i l t e r r i t o r i o , c o n g l i i m p i a n t i , i g e s t o r i d e l l a r a c c o l t a e i C o m u n i ” . “ L ’ I t a l i a h a s e m p r e p i ù c o n s a p e v o l e z z a i n t e m a d i t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a : p e r g l i i m b a l l a g g i i n a l l u m i n i o a b b i a m o g i à v i s t o i n u m e r i d i r e c u p e r o e r i c i c l o , m a a n c h e q u a n d o s i g u a r d a a g l i a l t r i m a t e r i a l i v e d i a m o c h e 3 i m b a l l a g g i s u 4 v e n g o n o r e c u p e r a t i e a v v i a t i a l r i c i c l o . C ' è u n a f o r t e s e n s i b i l i z z a z i o n e e r e s p o n s a b i l i t à d a p a r t e d e i c i t t a d i n i e d i t u t t a l a f i l i e r a . S i a m o s u l l a b u o n a s t r a d a ” , c o n c l u d e .